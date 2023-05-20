Діток евакуювали з села Новобахмутівка Очеретинської громади. Їхні батьки до останнього були проти.

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Евакуаційна група поліції "Білий Янгол" неодноразово відвідувала родину з двома дітьми в селі Новобахмутівка Очеретинської громади. Батьки відмовлялися виїжджати. Передумати їх змусив потужний приліт на територію населеного пункту.

Постійно чути обстріли, вночі бахає. Дітям було важко. Хлопчики бігли і затуляли вуха руками. Як оце прилетіло – вирішили евакуюватися,

– розповіла мама дітей.

Правоохоронці зазначили, що братиків разом з батьками доставили до родичів подалі від лінії фронту. Спеціальні дитячі бронежилети та броньоване авто забезпечували безпеку поїздки.

З-під Авдіївки евакуювали двох братиків / фото поліції

Евакуація з гарячих точок