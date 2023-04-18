У сім’ї виховується шестеро дітей віком від 3 до 19 років. Щодня малеча здригалась від вибухів.

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Евакуація багатодітної родини з Донеччини

Після того, як російські снаряди влучили в сусідні будинки, матір попросила екстрену евакуацію. Врятувати дітлахів допоміг спецекіпаж "Білий Янгол", а влада підготувала для родини житло в Черкаській області. Щоб діти не сумували в дорозі, поліцейські привезли їм подарунки та повітряні кульки.

"Білі Янголи" евакуювали матір та всіх її дітей: 19-річну Валентину, 14-річну Віку, близнючок Поліну та Ангеліну, яким по 5 років, чотирирічну Альону та найменшого – трирічного Богданчика.

Із зони бойових дій малечу вивезли безпечно та з комфортом. Поліцейські потурбувалися, щоб процес вимушеного переїзду залишився в пам’яті дітей як приємна мандрівка, та подарували молодшим коробку з іграшками та іншою дитячою "радістю". Дорогою дівчатка та наймолодший чоловік в родині малювали та просили правоохоронців надути кульки.

Евакуація дітей з Донеччини: дивіться фото

Куди звертатися щодо евакуації

Для звернення до евакуаційних груп Нацполіції "Білі Янголи" працюють гарячі лінії за напрямками:

Авдіївський – 066-56-19-102;

Бахмутський – 066-56-15-102;

Великоновосілківський – 066-56-11-102;

Лиманський – 066-56-16-102;

Мар’їнський – 066-56-10-102.

До слова. Екіпаж поліції "Білі янголи", завданням яких є евакуйовувати місцевих, вивезли з Авдіївки ще одну сім'ю. Двох діток, їхніх батьків та бабусю вмовляли виїхати аж пів року