В семье воспитывается шесть детей в возрасте от 3 до 19 лет. Каждый день малыши содрогались от взрывов.

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Эвакуация многодетной семьи из Донбасса

После того, как российские снаряды попали в соседние дома, мать попросила экстренную эвакуацию. Спасти ребятишек помог спецэкипаж "Белый Ангел", а власти подготовили для семьи жилье в Черкасской области. Чтобы дети не скучали по дороге, полицейские привезли им подарки и воздушные шарики.

"Белые Ангелы" эвакуировали мать и всех ее детей: 19-летнюю Валентину, 14-летнюю Вику, близнец Полину и Ангелину, которым по 5 лет, четырехлетнюю Алену и самого маленького – трехлетнего Богданчика.

Из зоны боевых действий малышей вывезли безопасно и с комфортом. Полицейские позаботились, чтобы процесс вынужденного переезда остался в памяти детей как приятное путешествие и подарили младшим коробку с игрушками и другой детской "радостью". Дорогой девочки и самый молодой мужчина в семье рисовали и просили правоохранителей надуть шарики.

Эвакуация детей из Донбасса: смотрите фото

Куда обращаться по поводу эвакуации

Для обращения в эвакуационные группы Нацполиции "Белые Ангелы" работают горячие линии по направлениям:

Авдеевский – 066-56-19-102;

Бахмутский – 066-56-15-102;

Великоновоселковский – 066-56-11-102;

Лиманский – 066-56-16-102;

Марьинский – 066-56-10-102.

К слову. Экипаж полиции "Белые ангелы", задачей которых эвакуировать местных, вывезли из Авдеевки еще одну семью. Двух деток, их родителей и бабушку уговаривали выехать полгода