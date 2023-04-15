Прежде всего призывают уехать семьи с детьми и маломобильные слои населения. Об этом 24 Канала сказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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Как происходит эвакуация

Эвакуационные караваны объезжают села, откуда получили заявки, а также проходят по домам и предлагают в очередной раз уехать. Нередко слышат: "Позже, если ситуация обострится".

"Но они не теряют надежду. Каждый раз, как заезжают за людьми, которые решились эвакуироваться, предлагают выезд другим", – акцентирует корреспондентка.

Следует заметить, что после эвакуации людей не оставляют на произвол судьбы. Населяют в жилье, помогают с восстановлением документов, с оформлением социальных выплат. Если люди считают, что в центральных или западных регионах будет безопаснее, им помогают уехать.

С момента деоккупации Купянска эвакуационная организация "Я спасен" вывезла более 11 тысяч человек. Волонтеры продолжают это делать, рискуя собственной жизнью.

"До линии фронта примерно 40 километров. Опасность есть, ежедневные прилеты", – говорит представитель организации Сергей Новиков.

Заметим! Двуречанская община – зона, подпадающая под обязательную эвакуацию. Но там до сих пор живет 1 200 человек, в том числе 82 ребенка. В самой Двуречной, которую можно ежедневно увидеть в сводках Генштаба, детей уже не осталось, их вывезли на более безопасные территории. Однако там проживает около 120 человек. Разрушены 5 учебных заведений, два медицинских учреждения, спортивная школа, несколько предприятий и 7 – 8 админзданий

"Волонтеры, которые доезжают туда, говорят, что Двуречную просто стирают с лица земли. Позавчера ранило волонтера Евгения, медики оказывают ему помощь Сегодня будет еще одна операция. Держим кулаки, чтобы он как можно скорее поправился. Этот мужчина вывозил людей из Дворичанской общины", – сказала Черненко.

Почему не все соглашаются на эвакуацию

В небольших деревнях люди очень держатся за свои дома и скот. "Мы очень часто это слышим: "Это нажитое за всю мою жизнь, я не хочу бросать, вдруг кто-то разграбит". Это остается главным, пока не прилетает очень близко – в соседний дом или непосредственно в их дом. Тогда они собирают вещи и уезжают ", – отмечает корреспондентка.

Кто-то боится, что, покинув дом, не сможет вернуться назад долгое время. Некоторые семьи уезжают частично. Очень многие пожилые люди отказываются ехать, хотя внуков стремятся вывезти в более безопасные регионы. Мужчины тоже остаются, однако стараются вывезти женщин с детьми в Харьков или в центральные регионы.

"Основная мотивация – это имущество, хозяйства и вера в то, что очень скоро это закончится. Или беда, ежедневные обстрелы, обойдут именно их дом", – подытожила корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

Ночная атака Харькова: коротко