Экипаж полиции "Белые ангелы", задачей которых есть эвакуировать местных, вывезли из опасного региона еще одну семью. Двух деток, их родителей и бабушку уговаривали уехать полгода.

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Родители ежедневно подвергали детей опасности

Двухлетний Егор и 12-летняя Арина – теперь в безопасности. Вместе с мамой, папой и бабушкой. В городе, по подсчетам полиции, остается двое детей, ведется работа по их эвакуации,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что семья жила возле промзоны Авдеевки – места, где в течение 9 лет ведутся бои и не стихают обстрелы. Полицейские систематически посещали семью и предлагали эвакуацию.

Из-за того, что родители не хотели покидать родной город, семья сменила адрес проживания, скрываясь от полиции. К счастью, "Белые ангелы" их разыскали и все же убедили уехать из Авдеевки.

Полиция Донецкой области эвакуировала семью из Авдеевки: смотрите видео

Экипаж полиции вывез семью из-под огня и передал сотрудникам ГСЧС, которые доставили эвакуированных в пункт помощи. Теперь семья нашла убежище в Мирнограде и планирует дальнейшие действия.

Дети наконец-то в безопасности / Фото полиция Донецкой области

Напомним, что "Белые ангелы" спасли из Бахмута 7-летнюю девочку Ганнусю. Ребенок пол года жил в подвале из-за постоянных обстрелов.

Как можно эвакуироваться из Авдеевки

Власти города неоднократно призывали местных жителей эвакуироваться из-за постоянной угрозы жизни. Кроме того, эвакуация из Авдеевки и других горячих точек все усложняется, ведь дороги, проходящие мимо линии фронта, простреливаются врагом.

Полиция призывает взрослых выполнить свой родительский долг и спасти малышам жизнь.

Горячие линии эвакуационных групп "Белые Ангелы" на направлениях:

Авдеевский – 066-56-19-102

Бахмутский – 066-56-15-102

Великоновоселковский – 066-56-11-102

Лиманский – 066-56-16-102

Марьинский – 066-56-10-102

Город превратился в руину

Авдеевка каждый день находится под постоянными обстрелами захватчиков. Тем не менее, в городе все еще остаются гражданские граждане Украины.

Председатель Донецкой ОВ Павел Кириленко сообщил, что во время активных боевых действий в Авдеевке остаются еще около 1800 человек.

Руины в Авдеевке / Фото из телеграмм-канала Павла Кириленко