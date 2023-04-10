Только за последние сутки враг 20 раз атаковал позиции украинских военных в районе Марьинки и Авдеевки. В частности, по словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, 10 апреля украинский город подвергся очередному авиаудару.
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Вместо города сплошные руины
В результате этой атаки в Авдеевке была уничтожена еще одна многоэтажка. Однако, к счастью, кроме разрушений оккупанты ничего не достигли, ведь все жильцы дома своевременно эвакуировались. Так что обошлось без жертв.
Однако, несмотря на то, что прифронтовый город находится под постоянными обстрелами захватчиков, в Авдеевке все еще остаются гражданские Украины. И находясь в городе, они каждый день рискуют своей жизнью.
Все гражданские должны покинуть прифронтовые населенные пункты. Помощь с эвакуацией мы оказываем!
– подчеркнул Павел Кириленко.
Глава Донецкой ОВА отметил, что во время активных боевых действий в Авдеевке остаются еще около 1800 человек.
Руины в Авдеевке / Фото из телеграм-канала Павла Кириленко
Власти призывают украинцев срочно уехать из Авдеевки
Отметим, что в конце марта украинские власти в очередной раз обратились к жителям города и призвали срочно эвакуироваться из Авдеевки. Ведь находясь под постоянными обстрелами, они рискуют не только своей жизнью, но и жизнью детей, которых тогда в городе оставалось семеро.
Заметим, что из-за нежелания взрослых покидать город 31 марта российская атака в Авдеевке убила 5-месячного мальчика. Вместе с ним погибла и бабушка мальчика, а родители получили ранения.
Местные власти еще раз советуют местным жителям не рисковать своей жизнью и жизнью своих родных и эвакуироваться в более безопасные регионы Украины,
– заявили в Минреинтеграции.
При этом эвакуированным украинцам пообещали разместить их в бесплатных приютах и предоставить финансовую, гуманитарную и психологическую помощь, а также социальное сопровождение.
Авдеевка находится под постоянными обстрелами оккупантов / Скриншот с ресурса "Карта войны в Украине" за 10 апреля
Как можно эвакуироваться из Авдеевки
В Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали, как именно украинцы могут эвакуироваться из опасного города. Для этого можно обратиться за рядом номеров:
- по номерам горячей линии – 098 890 33 18;
- горячая линия эвакуационной группы "Белый Ангел" на Авдеевском направлении – 066 56 19 102;
- авдеевское управление социальной защиты – 095 60 04 026;
- для тяжелобольных и лиц с инвалидностью – 099 710 48 72, 099 311 53 14, 099 311 53 36, 096 108 60 48, 096 108 52 24;
- горячей линии Минреинтеграции – 15 48;
- написать Минреинтеграции в мессенджеры по номеру – 096 078-84-33.
Однако следует отметить, что 27 марта местные власти приняли непростое решение эвакуировать коммунальщиков, делавших все возможное для поддержания жизни в городе. Следовательно, в Авдеевке впоследствии не будет мобильной связи и даже возможности заряжать телефоны.