Только за последние сутки враг 20 раз атаковал позиции украинских военных в районе Марьинки и Авдеевки. В частности, по словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, 10 апреля украинский город подвергся очередному авиаудару.

Достойно внимания Принудительная эвакуация детей из зоны боевых действий: зачем это нужно и какие меры еще можно принять

Вместо города сплошные руины

В результате этой атаки в Авдеевке была уничтожена еще одна многоэтажка. Однако, к счастью, кроме разрушений оккупанты ничего не достигли, ведь все жильцы дома своевременно эвакуировались. Так что обошлось без жертв.

Однако, несмотря на то, что прифронтовый город находится под постоянными обстрелами захватчиков, в Авдеевке все еще остаются гражданские Украины. И находясь в городе, они каждый день рискуют своей жизнью.

Все гражданские должны покинуть прифронтовые населенные пункты. Помощь с эвакуацией мы оказываем!

– подчеркнул Павел Кириленко.

Глава Донецкой ОВА отметил, что во время активных боевых действий в Авдеевке остаются еще около 1800 человек.

Руины в Авдеевке / Фото из телеграм-канала Павла Кириленко

Власти призывают украинцев срочно уехать из Авдеевки

Отметим, что в конце марта украинские власти в очередной раз обратились к жителям города и призвали срочно эвакуироваться из Авдеевки. Ведь находясь под постоянными обстрелами, они рискуют не только своей жизнью, но и жизнью детей, которых тогда в городе оставалось семеро.

Заметим, что из-за нежелания взрослых покидать город 31 марта российская атака в Авдеевке убила 5-месячного мальчика. Вместе с ним погибла и бабушка мальчика, а родители получили ранения.

Местные власти еще раз советуют местным жителям не рисковать своей жизнью и жизнью своих родных и эвакуироваться в более безопасные регионы Украины,

– заявили в Минреинтеграции.

При этом эвакуированным украинцам пообещали разместить их в бесплатных приютах и предоставить финансовую, гуманитарную и психологическую помощь, а также социальное сопровождение.



Авдеевка находится под постоянными обстрелами оккупантов / Скриншот с ресурса "Карта войны в Украине" за 10 апреля

Как можно эвакуироваться из Авдеевки

В Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали, как именно украинцы могут эвакуироваться из опасного города. Для этого можно обратиться за рядом номеров:

по номерам горячей линии – 098 890 33 18;

горячая линия эвакуационной группы "Белый Ангел" на Авдеевском направлении – 066 56 19 102;

авдеевское управление социальной защиты – 095 60 04 026;

для тяжелобольных и лиц с инвалидностью – 099 710 48 72, 099 311 53 14, 099 311 53 36, 096 108 60 48, 096 108 52 24;

горячей линии Минреинтеграции – 15 48;

написать Минреинтеграции в мессенджеры по номеру – 096 078-84-33.

Однако следует отметить, что 27 марта местные власти приняли непростое решение эвакуировать коммунальщиков, делавших все возможное для поддержания жизни в городе. Следовательно, в Авдеевке впоследствии не будет мобильной связи и даже возможности заряжать телефоны.