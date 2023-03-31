Мать и отец ребенка – ранены. Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Вражеский обстрел убил ребенка и бабушку

Кириленко отметил, что ему тяжело осознавать, что даже в условиях этой страшной войны, которую ведут против нас россияне, этой трагедии можно было избежать. Ведь буквально вчера полицейские в очередной раз уговаривали маму малышей подумать о сыне и уехать.

Но, к сожалению, даже жесткий разговор не привел к желаемому результату – женщина в очередной раз наотрез отказалась уехать в более безопасное место. А сегодня произошло непоправимое. К сожалению, некоторым людям эвакуация до сих пор кажется непонятным и лишним шагом. Но это единственное, что сейчас способно сохранить жизнь,

– отметил председатель ОВА.

Он еще раз обратился к гражданским, которые вопреки здравому смыслу остаются в прифронтовой зоне с призывом эвакуироваться.

"Предоставляем для этого все необходимое. Правоохранители рискуют собственной жизнью, чтобы спасти ваше – не пренебрегайте этим. Сохраните себя и своих детей", – подытожил Кириленко.

Мать категорически отказывалась от эвакуации: видео

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Прокуратура начала расследование

В Офисе генпрокурора отметили, что при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры началось досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

По данным следствия, вечером 31 марта 2023 года оккупационные войска России совершили артиллерийский обстрел Авдеевки. Снаряд попал в частный дом, где проживала семья.

В пламени, охватившем дом, погибли 69-летняя женщина и ее 5-месячный внук. По предварительным данным, ранения также получили мать и находившиеся во дворе отец малыша,

– говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы. На месте работают правоохранители и спасатели.

"Прокуроры продолжают принимать все надлежащие и возможные меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", – подытожили в Офисе генпрокурора.

Смотрите фото с места обстрела / Фото Офиса генпрокурора

Ситуация в Авдеевке: коротко