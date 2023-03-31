Мати й батько дитини – поранені. Про це розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Кириленко зауважив, що йому важко усвідомлювати, що навіть в умовах цієї страшної війни, яку ведуть проти нас росіяни, цієї трагедії можна було уникнути. Адже буквально вчора поліцейські вкотре вмовляли маму малечі подумати про сина й виїхати.

Але, на жаль, навіть жорстка розмова не призвела до бажаного результату – жінка вже вкотре навідріз відмовилася виїхати у безпечніше місце. А сьогодні сталося непоправне. На жаль, деяким людям евакуація й досі видається незрозумілим і зайвим кроком. Але це єдине, що зараз здатне зберегти життя,

– зазначив голова ОВА.

Він вкотре звернувся до цивільних, які всупереч здоровому глузду залишаються у прифронтовій зоні, із закликом евакуюватися.

"Надаємо для цього усе необхідне. Правоохоронці ризикують власним життям, щоб врятувати ваше – не нехтуйте цим. Збережіть себе та своїх дітей", – підсумував Кириленко.

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