Про це розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. На жаль, інцидент минув із загиблими.

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Авто підірвалося на міні

Синєгубов розповів, що в Ізюмському районі поблизу міста Барвінкове на ґрунтовій польовій дорозі легковий автомобіль наїхав на протитанкову міну. Внаслідок вибуху загинули двоє людей:

16-річний хлопець,

34-річний чоловік.

Ще двоє чоловіків 20 та 24 років зазнали поранень. Їх госпіталізували.

Вкотре закликаю всіх! Не рухайтесь невідомими чи неперевіреними дорогами. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, річки. Не чіпайте підозрілі предмети. Це дуже небезпечно і може коштувати життя,

– наголосив голова ОВА.

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Під Одесою виявили 2 морські міни

В ОК "Південь" розповіли, що вранці 26 березня в селі Сичавка Одеської області ворожа морська міна пошкодила базу відпочинку. Ще один російський боєприпас знешкодили сапери.

За інформацією військових, друга міна здетонувала, вдарившись у прибережні конструкції одного з місць відпочинку та базування плавзасобів. Внаслідок цього пошкодились кілька будівель. На щастя, через обмеження доступу там не було людей, тому ніхто не постраждав.

В ОК "Південь" закликали мирних жителів берегти себе і близьких, не нехтувати правилами безпеки, а також оперативно і чітко реагувати на сигнали повітряних тривог. Також цивільним не варто наближатися до узбережжя і прибережних вод і відхилятися від позначених безпечними маршрутів.