Останки людей знайшли у селі Сугилівка Ізюмського району біля місцевої ферми. Особи загиблих поки не встановлені.

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Тіла відправили на експертизу

Правоохоронці вилучили знайдені тіла загиблих людей. Їх відправили на експертизу для ідентифікації та встановлення причини смерті.

Муміфіковані останки невстановлених цивільних виявили біля ферми на території села. 24 березня працівники Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області провели огляд місця події та вилучили тіла, які направили на судово-медичну експертизу з метою їх ідентифікації та встановлення причини смерті,

– йдеться у повідомленні поліції.

За попередніми даними, люди загинули через російські бомбардування Харківщини навесні 2022 року. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Масові поховання в Ізюмі

На початку вересня ЗСУ провели контрнаступальну операцію, у межах якої звільнили Ізюм. Однак після деокупації міста, яке через бомбардування зазнало серйозних руйнувань, були виявлені масові поховання.

За даними Нацполіції, вдалося ексгумувати 427 тіл, з них: 202 тіла жінок, 189 тіл чоловіків та 5 тіл дітей. Проте 11 тіл настільки знівечені, що встановити їхню стать неможливо, це завдання судово-медичних експертів. Також у братській могилі в цьому місті було виявлено 21 тіло українських військовослужбовців.

Як розповів співробітник ритуальної служби міста, спершу окупанти заборонили будь-які поховання, мовляв, самі цим займатимуться. Проте через деякий час все ж дозволили. Міст, який розділяє місто, був зруйнований, тому тіла для поховання доводилося транспортувати пішки.