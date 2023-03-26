Останки людей обнаружили в селе Сугиловка Изюмского района возле местной фермы. Личности погибших пока не установлены.

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Тела отправили на экспертизу

Правоохранители изъяли обнаруженные тела погибших людей. Их отправили на экспертизу для идентификации и установления причин смерти.

Мумифицированные останки неустановленных гражданских обнаружены возле фермы на территории села. 24 марта работники Изюмского РУП ГУНП в Харьковской области провели осмотр места происшествия и изъяли тела, которые направили на судебно-медицинскую экспертизу с целью их идентификации и установления причины смерти,

– говорится в сообщении полиции.

По предварительным данным, люди погибли из-за российских бомбардировок Харьковщины весной 2022 года. Поэтому правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Массовые захоронения в Изюме

В начале сентября ВСУ провели контрнаступательную операцию, в рамках которой уволили Изюм. Однако после деоккупации города, из-за бомбардировок подвергшихся серьезным разрушениям, были обнаружены массовые захоронения.

По данным Нацполиции, удалось эксгумировать 427 тел, из них: 202 тела женщин, 189 тел мужчин и 5 тел детей. Однако 11 тел настолько изуродованы, что установить их пол невозможно, это задача судебно-медицинских экспертов. Также в братской могиле в этом городе было обнаружено 21 тело украинских военнослужащих.

Как рассказал сотрудник ритуальной службы города, сначала оккупанты запретили любые захоронения, мол, сами этим будут заниматься. Однако спустя некоторое время все же разрешили. Мост, разделяющий город, был разрушен, поэтому тела для погребения приходилось транспортировать пешком.