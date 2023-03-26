В рамках забезпечення мінної безпеки, біля одного з пляжів області виявили та контрольовано знищили морську міну.
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Ворожий боєприпас пошкодив базу відпочинку
За інформацією військових, друга міна здетонувала, вдарившись у прибережні конструкції одного з місць відпочинку та базування плавзасобів.
Внаслідок цього пошкодились кілька будівель. На щастя, через обмеження доступу до об'єкта там не було людей і ніхто не постраждав.
"Бережіть себе і близьких не нехтуйте правилами безпеки, оперативно і чітко реагуйте на сигнали повітряних тривог. Не наближайтесь до узбережжя і прибережних вод, не відхиляйтесь від позначених безпечними маршрутів", – наголосили в повідомленні.
Наслідки детонації російської міни / Фото ОК "Південь", Суспільне Одеса
Морські міни часто прибиває до українських берегів
- 1 січня в Одесі прозвучав вибух, який було чути в різних районах міста. Трохи згодом, речник Одеської ОВА Сергій Братчук пояснив одеситам, що гучні звуки, які вони чули – процес ліквідації ворожої міни.
- Трохи раніше, 27 грудня, на узбережжі курортного села Коблево у Миколаївській області здетонувала морська міна. Вибухівку до берега прибив шторм. Цю знахідку виявили Миколаївські поліцейські. Як відомо, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
- Поліцейський Миколаївської області Сергій Шайхет опублікував запис з камери спостереження. На відео видно, що міна здетонувала поряд із будинком. Уламки вибухівки розлетілись по периметру.