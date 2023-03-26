В рамках забезпечення мінної безпеки, біля одного з пляжів області виявили та контрольовано знищили морську міну.

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Ворожий боєприпас пошкодив базу відпочинку

За інформацією військових, друга міна здетонувала, вдарившись у прибережні конструкції одного з місць відпочинку та базування плавзасобів.

Внаслідок цього пошкодились кілька будівель. На щастя, через обмеження доступу до об'єкта там не було людей і ніхто не постраждав.

"Бережіть себе і близьких не нехтуйте правилами безпеки, оперативно і чітко реагуйте на сигнали повітряних тривог. Не наближайтесь до узбережжя і прибережних вод, не відхиляйтесь від позначених безпечними маршрутів", – наголосили в повідомленні.

Наслідки детонації російської міни / Фото ОК "Південь", Суспільне Одеса