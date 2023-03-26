В рамках обеспечения минной безопасности возле одного из пляжей области обнаружили и контролируемо уничтожили морскую мину.
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Вражеский боеприпас повредил базу отдыха
По информации военных, вторая мина сдетонировала, ударившись в прибрежные конструкции одного из мест отдыха и базирования плавсредств.
В результате повредились несколько зданий. К счастью, из-за ограничения доступа к объекту там не было людей и никто не пострадал.
"Берегите себя и близких не пренебрегайте правилами безопасности, оперативно и четко реагируйте на сигналы воздушных тревог. Не приближайтесь к побережью и прибрежным водам, не отклоняйтесь от обозначенных безопасными маршрутов", – отметили в сообщении.
Последствия детонации российской мины / Фото ОК "Юг", Общественное Одесса
Морские мины часто прибивает к украинским берегам
- 1 января в Одессе прозвучал взрыв, который был слышен в разных районах города. Чуть позже, спикер Одесской ОВА Сергей Братчук объяснил одесситам, что громкие звуки, которые они слышали – процесс ликвидации вражеской мины.
- Несколько ранее, 27 декабря, на побережье курортного села Коблево в Николаевской области сдетонировала морская мина. Взрывчатку к берегу прибил шторм. Эту находку обнаружили Николаевские полицейские. Как известно, в результате инцидента никто не пострадал.
- Полицейский Николаевской области Сергей Шайхет опубликовал запись с камеры слежения. На видео видно, что мина сдетонировала рядом с домом. Обломки взрывчатки разлетелись по периметру.