Так, механик-водитель бронетранспортера М113А3 Андрей поделился своими впечатлениями о машине. По словам бойца одной из отдельных бригад морской пехоты, БТР быстрый и легок в управлении.

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Спас от противотанковой мины

Андрей заметил, что американским бронетранспортером он доволен. Среди преимуществ М113А3 он выделил то, что машина бронированная, быстрая, а также легко управляемая.

Был случай, когда наехали на противотанковую мину, экипаж, конечно, контузило, но все остались в живых. Передний каток оторвало, впоследствии смогли ее оттянуть, отремонтировали, и сейчас она снова в строю,

– заметил Андрей.



Военному Андрею БТР М113А3 спас жизнь / Фото из фейсбука ВМС ВСУ

Заметим, что военный сам родом из Бердянска. Пока его родной город под оккупацией. Надеемся, что очень скоро удастся его освободить и прогнать оттуда оккупантов.

Сам мужчина рассказал, что в апреле 2022 года ему удалось убежать из-под оккупации. После этого он сразу же обратился в военкомат. Андрей по образованию учитель украинского языка, литературы и истории. До этого в армии не служил. Но немалый опыт дальнобойщика и работы с техникой позволили ему стать механиком-водителем.

У Андрея нет сомнений, что он вернется домой. И что как над его родным Бердянском, так и над другими городами Украины, снова будет развеваться флаг Украины.

Не мы к ним пришли, мы у россиян ничего не просили. Не мы их в пять утра разбудили ракетными обстрелами. В современном мире так не должно быть, но если враг пришел к нам с оружием, оружием мы его и выведем,

– подчеркнул он.

К слову, по поводу выведения. Наши военные продолжают эффективно уничтожать врага. По состоянию на 23 марта количество потерь близится к 170 тысячам.

Еще более 600 ликвидированных в сутки