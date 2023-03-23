Если говорить о всеобщей статистике, то с начала полномасштабного вторжения удалось ликвидировать 168 150 оккупантов. Подчеркиваем, что это примерные цифры. Точно подсчитать количество уничтоженных врагов в зонах ведения активных боевых действий очень сложно.
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Потери россиян в технике
- танков – 3 570;
- боевых бронированных машин – 6898;
- артиллерийских систем – 2 608;
- РСЗО – 511;
- средств ПВО – 273;
- самолетов – 305;
- вертолетов – 290;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2203;
- крылатых ракет – 909;
- кораблей/катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5452;
- специальной техники – 273.
Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 23 марта / Инфографика Генштаба ВСУ
Оккупанты продолжают обстреливать мирные населенные пункты
Согласно утреннему сведению Генштаба по состоянию на 23 марта, оккупанты не оставляют мечты о полном захвате Луганской и Донецкой областей. Враги продолжают атаковать на 5 направлениях, а на других – ведут оборонительные действия. Наступления ведут на:
- Лиманском,
- Бахмутском,
- Авдеевском,
- Марьинском
- и Шахтерском направлениях.
Только за минувшие сутки украинские Силы обороны отразили 83 вражеских атаки на восточном участке фронта. Оккупанты продолжают терроризировать гражданские и мирные населенные пункты.
В частности, за сутки захватчики цинично ударили по жилому дому Запорожья. Сообщают о погибших и раненых людях.
Кроме того, россияне нанесли 48 авиационных ударов. Пострадали объекты критической инфраструктуры Житомирской и Киевской области. 16 из 21 дронов-камикадзе, которые применили против Украины россияне, сбили ВСУ.
Несмотря на это, к сожалению, есть погибшие и раненые в результате обстрела беспилотниками. Враги также совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Угроза нанесения врагом дальнейших ударов остается по всей территории Украины,
– отметили в Генштабе.
ВСУ доставляют захватчикам немалые хлопоты
Украинская авиация ударила по ЗРК россиян, а также поразила районы сосредоточения личного состава и военной техники противника. В то же время ракетные войска и артиллерия поразили:
- 1 пункт управления,
- 3 района сосредоточения личного состава противника,
- склад боеприпасов,
- 1 станция радиоэлектронной борьбы.