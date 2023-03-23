Якщо говорити про загальну статистику, то від початку повномасштабного вторгнення вдалося ліквідувати 168 150 окупантів. Наголошуємо, що це приблизні цифри. Достеменно підрахувати кількість знищених ворогів у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

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Втрати росіян у техніці

  • танків – 3 570;
  • бойових броньованих машин – 6 898;
  • артилерійських систем – 2 608;
  • РСЗВ – 511;
  • засобів ППО – 273;
  • літаків – 305;
  • гелікоптерів – 290;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 203;
  • крилатих ракет – 909;
  • кораблів/катерів – 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 452;
  • спеціальної техніки – 273.


Актуальна статистика втрат ворога станом на 23 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ