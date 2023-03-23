Якщо говорити про загальну статистику, то від початку повномасштабного вторгнення вдалося ліквідувати 168 150 окупантів. Наголошуємо, що це приблизні цифри. Достеменно підрахувати кількість знищених ворогів у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

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Втрати росіян у техніці

танків – 3 570;

бойових броньованих машин – 6 898;

артилерійських систем – 2 608;

РСЗВ – 511;

засобів ППО – 273;

літаків – 305;

гелікоптерів – 290;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 203;

крилатих ракет – 909;

кораблів/катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 452;

спеціальної техніки – 273.



Актуальна статистика втрат ворога станом на 23 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ