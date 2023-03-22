Про такі втрати анонімно розповів один з російських добровольців. 24 березня Казанський гарнізонний військовий суд розглядатиме позов колишнього військового з "Алга", спрямований до військового комісаріату Татарстану та своєї військової частини.

До речі Воюють майже безкоштовно: в Росії мобілізованим та контрактникам з початку року не платять гроші

Звинувачують у дезертирстві

Після закінчення чотиримісячного контракту окупант та його товариші по службі здали зброю і написали рапорти про звільнення. Відповідні документи підписали командири роти й батальйону. Проте командир 72-ї бригади відмовився підписувати рапорти без пояснення причин.

Казанські добровольці все одно повернулися додому. Проте щодо них завели перевірку у кримінальній справі про самовільне залишення частини та дезертирство.

Посадять – значить, посадять. Просто виходить неприємно... Мене контузило під час контрнаступу української армії на Херсонському напрямку, на правому березі Дніпра,

– каже загарбник.

Кинули на м'ясо

За словами росіянина, вони тримали оборону внизу, їх було видно як на долоні. Багато людей із батальйону загинуло. Окупант каже, що, ймовірно, половина.

За словами військового, його накрило ударною хвилею. Після відступу російських військ із Херсона їх почали виводити на інший бік Дніпра.

Окупант жалівся, що мав тиск та майже не міг ходити – боліли ноги. У госпіталі йому дали таблетки та відправили далі воювати.

Тоді групою по 5 – 6 осіб загарбники вирішили вийти в бік Росії.

Розгромили цілий батальйон

Військовий наголосив, що по телевізору росіянам надають неправдиву інформацію. Зокрема, пропагандисти не розповідають, що 6 лютого під час наступу в бік Вугледара батальйон "Алга" поклали практично повністю.

Потім "поклали" оренбурзький та башкирський батальйони. Там були саме добровольці.

Мій товариш-співслуживець розповідає, що розвідки не було, артобстрілу розвідувального не було. У кожному БТРі по вісім-десять осіб, а як поїхали в наступ – деякі навіть не зрозуміли, що сталося,

– розповів окупант.

Насамкінець росіянин визнав, що йому неприємно жити у власній країні.