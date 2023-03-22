О таких потерях анонимно рассказал один из российских добровольцев. 24 марта Казанский гарнизонный военный суд будет рассматривать иск бывшего военного из "Алга", направленный в военный комиссариат Татарстана и свою воинскую часть.

Кстати говоря Сражаются почти бесплатно: в России мобилизованным и контрактникам с начала года не платят деньги

Винят в дезертирстве

По истечении четырехмесячного контракта оккупант и его сослуживцы сдали оружие и написали рапорты об увольнении. Соответствующие документы подписали командиры роты и батальона. Однако командир 72-й бригады отказался подписывать рапорты без объяснения причин.

Казанские добровольцы все равно вернулись домой. Однако в отношении них завели проверку по уголовному делу о самовольном уходе из части и дезертирстве.

Посадят – значит посадят. Просто получается неприятно... Меня контузило во время контрнаступления украинской армии на Херсонском направлении, на правом берегу Днепра,

– говорит захватчик.

Бросили на мясо

По словам россиянина, они держали оборону внизу, они были видны как на ладони. Многие из батальона погибли. Кафир говорит, что, вероятно, половина.

По словам военного, его накрыло ударной волной. После отступления русских войск из Херсона их начали выводить на другую сторону Днепра.

Оккупант жаловался, что имел давление и почти не мог ходить – болели ноги. В госпитале ему дали таблетки и отправили дальше воевать.

Тогда группой по 5 – 6 человек захватчики решили выйти в сторону России.

Разгромили целый батальон

Военный отметил, что по телевизору россиянам предоставляют ложную информацию. В частности, пропагандисты не рассказывают, что 6 февраля во время наступления в сторону Угледара батальон "Алга" положили практически полностью.

Затем "уложили" оренбургский и башкирский батальоны. Там были именно добровольцы.

Мой товарищ-сослуживец рассказывает, что разведки не было, артобстрела разведывательного не было. В каждом БТРе по восемь-десять человек, а как поехали в наступление – некоторые даже не поняли, что произошло,

– рассказал оккупант.

В заключение россиянин признал, что ему неприятно жить в собственной стране.