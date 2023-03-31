У четвер, 30 березня, у Дніпрі помер маленький хлопчик, якому було 4 роки. Сталося це на вулиці Айдарівській, у житловому районі міста Таромське. Інформацію підтвердила журналістам речниця Національної поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська.

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Яка причини смерті

Як зазначила спікерка правоохоронних органів, причину смерті хлопчика поки встановлюють. Власне, триває судово-медична експертиза. Однак, за попередньою інформацією, справді на тілі хлопчика помітили тілесні ушкодження.

Дійсно на тілі хлопчика 2018 року народження виявили тілесні ушкодження. Ми не знаємо, чи можуть вони бути пов'язані з його загибеллю. У нас є певні пояснення від батьків щодо тих синців, які є на тілі дитини, але я не хочу забігати наперед,

– констатувала Ганна Старчевська.

Окрім того, вона зазначила, що батьки одразу викликали швидку допомогу. А от до правоохоронців звернулись медики після того, як приїхали на виклик.

Зверніть увагу! Як зазначають анонімні телеграм-канали, було виявлено у хлопчика на лобі забій і синець біля паху. Існує неофіційна версія, що дитина під час гри випадково вдарилась головою об двері, після чого лягла на диван, почала їсти печиво, а через певний час – задихнулася. 24 Канал намагався сконтактувати з правоохоронними органами, аби це підтвердити. Станом на 17:20 відповіді від поліції немає.

Порятунок дівчинки на Київщині

Зазначимо до цієї теми, що діти є надзвичайно вразливі до всього. Вони потребують опіки й пильного нагляду. Скажімо, у Київській області декілька днів тому пропала дівчинка Злата, якій виповнилось всього 6 років. Родом вона з Чернігівщини, матері немає (загинула) – виховується лише батьком.

Правоохоронці шукали дитину майже добу, після чого повернули татусеві. Зауважимо, що на момент зникнення Злата перебула у родички, адже батько був у лікарні.