Нещодавно мережею почала поширюватись інформація, що в одному зі житлових районів Дніпра, на вулиці Айдарівській раптово загинула дитина. Правоохоронці виявили на тілі 4-річного хлопчика ушкодження. Через деякий час стало відомо, що до цього може бути причетний вітчим (співмешканець матері) неповнолітнього.

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Скільки років ув'язнення загрожує чоловіку

Як зазначили у силовій держструктурі, підозрюваного у вбивстві затримали згідно з положеннями статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Власне, відправити чоловіка за ґрати після доведення провини у судовому порядку можуть аж до 10 років.

Під час огляду на тілі хлопчика були виявлені тілесні ушкодження. Працівники відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції з'ясували, що до загибелі дитини причетний співмешканець матері,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, там зазначено, що наразі триває досудове розслідування у цій справі за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. У ній йдеться про завдання умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть людини.



Чоловік, що може бути причетний до вбивства хлопчика у Дніпрі / Фото Нацполіції Дніпропетровської області

Підозрюваний заперечував провину