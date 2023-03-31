Служба безпеки України встановила, що посадовці "обкладали даниною" місцевих бізнесменів. Якщо ті відмовлялись платити – погрожували їм.

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Що відомо про схему на Житомирській митниці

Слідство повідомило, що організатором схеми є начальниця Житомирської митниці. Вона разом з одним з начальників відділів та брокером вимагали хабар з місцевих бізнесменів, які імпортували в Україну товари.

В обмін за хабарі посадовці обіцяли не створювати штучних перешкод при митному оформленні вантажів. У разі відмови – погрожували додатковими перевірками, затягуванням часу і простоями,

– розповіли в СБУ.

Там також додали, що задокументували два факти отримання хабарів під час контролю за вчиненням злочину. Так, СБУ "на гарячому" під час одержання чергового хабаря затримала:

начальницю Житомирської митниці;

начальника відділу контролю митної вартості;

відповідного митного брокера.

На роботі та вдома у фігурантів справи проводять невідкладні слідчі дії. Також їм готують повідомлення про підозру за фактом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Якщо провину за цією статтею доведуть, то винним загрожує від 5 до 10 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років, з конфіскацією майна.

Митників затримали на отриманні хабаря / Фото СБУ, Офіс генпрокурора

У чому полягала схема та якими були хабарі

Затримані організували механізм митного оформлення імпортних товарів, пропонуючи надання незаконних послуг з приховування товару від митного контролю та підміни номенклатури,

– розповіли в Генпрокуратурі.

За даними слідства, хабарі отримували систематично. Ціни на "послуги" митників коливались — від 200 гривень до 400 доларів за одну декларацію в залежності від виду послуги, номенклатури товару та країни його походження.

Слідство заявило, що зафіксувало декілька епізодів передачі затриманим грошей. Працівників митниці затримали під час отримання 2 тисяч доларів та 50 тисяч гривень.

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