Відомо, що при владі посадовець вже не перше десятиліття. Про нього в мережі можна знайти чимало інформації, яка мала б зацікавити правоохоронців. Власне 17 березня так і сталося: НАЗК оприлюднило повідомлення про те, що Руслан Черкасський володіє активами сумнівного походження на суму у понад 150 тисяч доларів. Їх чиновник задекларував як "подарунок від батька-пенсіонера". Однак запевняємо: це далеко не все, що потрібно знати про Черкасського. Більше – у матеріалі 24 Каналу.

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Чому Черкасського не звільнили

Розпочати слід з того, що лютнева відставка в.о. голови Держмитслужби В'ячеслава Демченка та його першого заступника Олександра Шуцього ні для кого не стала здивуванням. Разом з тим мало хто звернув увагу, що іншого заступника Демченка – Руслана Черкасського – лише відсторонили, хоча його персона безперечно варта уваги.

У розпорядженні Кабінету Міністрів від 1 лютого 2023 року йдеться про відкриття дисциплінарного провадження проти Руслана Черкасського. Власне, як писали ЗМІ, у той момент, коли колеги заступника голови Держмитслужби подавали у відставку, той вирішив піти на лікарняний.

Комісії з питань вищого корпусу державної служби здійснити відповідне дисциплінарне провадження до 1 березня 2023 року та про результати поінформувати Кабінет Міністрів України,

– також йдеться в повідомленні уряду.

Разом з тим станом на 22 березня інформація стосовно результатів цього розслідування для широкого загалу не відома. Журналісти 24 Каналу вирішити надіслати запит до Кабміну з проханням пролити світло на цю ситуацію, однак відповідь, як не дивно, була "в межах компетенцій" – себто нічого нового з неї не дізнаєшся. Лишень те, що і так було відомо.

Відповідь Кабміну на запит щодо керівництва митниці / 24 Канал

Власне, немає офіційної та однозначної відповіді на запитання, чому Черкасського не звільнили одразу та результатів розслідування щодо його "дисциплінарних порушень" не оприлюднено досі. Однак все ж очевидно, що в цій історії не все так просто – є всі підстави вважати, що Черкасський, ймовірно, причетний до оборудок в Держмитслужбі.

Аби вияснити це питання, ми зверталися у різні держструктури, зокрема в митницю та Кабмін. Однак ні розмови зі співробітниками Держмитслужби, ні пресслужбою уряду не дали результату. Здебільшого на усі питання була одна відповідь: "Це не в нашій компетенції". Аби пересвідчитись у цьому, можете послухати записи телефонних розмов, що наведені нижче на відео.

Спроби з'ясувати інформацію щодо Черкасського в офіційних джерелах: відео 24 Каналу

Не Черкасський, а – чернівецький

За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, поїхав чиновник не абикуди "на лікування", а – у Чернівці. Зв'язок між Русланом Черкасським та цим регіоном досить очевидний, хоча все ж базується він на здогадках та логічних умовиводах. Пов'язують посадовця Держмитслужби з теперішнім главою Буковинської митниці Михайлом Товтом.

Чиновники знайомі вже не перший рік:

обоє були помічниками народних депутатів від "Партії регіонів" (Черкасський – Ігоря Зварича, а Товт – Віктора Балоги);

обоє працювали на Енергетичній митниці – в органі, що спеціалізується на митному контролі енергоносіїв (Черкасський – у 2010-2011 роках; Товт – у 2019-2021 роках);

обоє будували кар'єру на митниці всі ці роки та, очевидно, знали, що державний бюджет недоотримує мільярди грошей від Держмитслужби.

Зверніть увагу! ДБР та СБУ зробили спільну заяву щодо початку обшуків по всій вертикалі митниці. У повідомленні йдеться також про те, що держбюджет недоотримував щомісяця до 10 мільярдів гривень через тіньові оборудки в Держмитслужби.

Окрім того, зауважимо, що той же Железняк (який, до речі, також є першим заступником голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики) – стверджував, що Черкасський – це корінь проблем на митниці.

Якщо ви побачите на яких митницях це проводиться (обшуки – 24 Канал)… І там справді є корупція – це факт. То це Закарпатська, Чернівецька, Львівська, Київська митниці. А запитаймо, хто ж курував цими митницями? Усіма ними керував пан Черкасський, який був заступником голови митниці. Але по факту "тіньовим смотрящим за всіма потоками". І, як не дивно, його не звільнили. Він перебуває на лікарняному, чудово себе почуває та хоче поновлюватись,

– сказав нардеп.

Водночас він згадав, що Черкасський провадить, ймовірно, незаконну дільність від часів президентства Віктора Януковича. І за цей час нажився, зокрема, нерухомістю в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Зауважимо, що загальний робочий стаж Черкасського близько 32 років, з них майже 31 рік – стаж державної служби:

від липня 1993 до вересня 2005 року він працював на інспекторських та керівних посадах в Донецькій та Донбаській регіональній митницях;

від серпня 2006 до січня 2008 року – обіймав посаду першого заступника Голови Держмитслужби України;

від травня 2008 по березень 2010 року – був керівником Департаменту з питань економічної, соціальної та екологічної безпеки Апарату Ради Національної Безпеки і оборони;

від 2010 до 2011 року – очолював Енергетичну регіональну митницю Держмитслужби;

після цього він працював у Державній податковій службі, МВС, Службі зовнішньої розвідки та був помічником-консультантом народного депутата;

від січня 2019 до червня 2020 року – очолював Київську митницю ДФС;

від червня 2020 до січня 2021 року – був заступником начальника Київської митниці Держмитслужби.

ОАЕ та цигарки

Варто сказати, що за час перебування на керівних посадах в держорганах пан Черкасський навчився дуже добре замітати сліди, тому фактично його ні в чому прямо звинуватити неможливо. Однак якщо все ж занурюватись в цю історію глибше – то можна знайти зв'язок між Черкасським та бізнесменом Віталієм Кіро, який володіє в ОАЕ нерухомістю й заробив мільйони на контрабанді цигарок.

Власне, Кіро керує компанією VK Tobacco. В реєстрах ОАЕ можна знайти підтвердження тому, що влада цієї країни видавала сертифікати на продукцію VK Tobacco у 2019 та 2020 роках. Варто сказати, що ця фірма є одним з головних клієнтів "Юнайтед Табако" (скандального тютюнового підприємства у Жовтих Водах). Підтвердження цьому – дані ресурсу ImportGenius, який відстежує імпорт та експорт українських компаній зі світовими партнерами.



Компанія VK Tobacco в реєстрах ОАЕ / Скриншот зі сайту міністерства юстиції

Можна простежити опосередкований зв'язок між Черкасським та Кіро, однак його достатньо, аби дійти висновку, що чоловіки між собою знайомі та крутяться в одних "корупційних колах". Отже, відомо таке:

до 2014 року теперішній заступник голови Держмитслужби був помічником на платній основі народного депутата Безбаха Якова Яковича; той тривалий час працював в заводоуправлінні спеціалістом з соціальних питань ВАТ "Інтерпайп НТЗ" (від 2006 до 2010 року), а згодом став помічник голови правління "Інтерпайп НТЗ" з соціальних питань; ця компанія згадується у розслідуванні "Української правди" як підприємство, через яке, зокрема, виводили кошти в тіньовий оборот, та належить до групи, у якій є компанія "Іршанський ГЗК"; своєю чергою це підприємство є філією АТ "Об'єднана Гірничо-Хімічна Компанія", що згадується вже в розслідуванні журналістів "Схем" про незаконний тютюновий бізнес під крилом "Народного фронту" та "Юнайтед Табако".

Простіше кажучи, логічний ланцюжок такий: Черкасський – Безбах – ВАТ "Інтерпайп НТЗ" – "Юнайтед Табако" – VK Tobacco – Кіро.



Зв'язок між Юнайтед Табако та ВАТ "Інтерпайп НТЗ" / Скриншот 24 Каналу / Схема створена за допомогою сервісу YouControl

Як зазначає чимало джерел, багато років тому Черкасський та Кіро стали бізнес-партнерами, ймовірно, заволодівши обладнанням для виготовлення цигарок, що незаконно прибуло в Україну в Одеський порт (згодом його заднім числом оформили як знищене). Поки Кіро організовував роботу компанії, Черкасський будував кар'єру на митниці та, вочевидь, займався налагодженням схем, які б дозволяли безперебійне постачання сировини для виробництва цигарок.

На що нажився Черкасський за часи "держслужби"

Розслідувачі неодноразово заявляли, що перебуваючи на різних посадах у Державній митній службі, Руслан Черкасський нажився на нерухомість в Об'єднаних Арабських Еміратах. Власне, йдеться про те, що на посадовця записані дві квартири площею у 74,2 м2 в ОАЕ. Однією з них Черкасський володіє на всі 100%, а іншою – на 50% (ще 50% нерухомості належить Віталію Кіро). Підтвердження цьому знайшов Центр зовнішньополітичних досліджень OPAD.

Докази наявності у Черкасського нерухомості в ОАЕ / Дані OPAD

Також 24 Каналу вдалось за даними з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно підтвердити, що Руслан Черкасський володіє трикімнатною квартирою у Києві на вулиці Дмитрівській, площею у 99 м2 та вартістю у понад мільйон гривень. Договір купівлі-продажу оформлено 2 листопада 2011 року – себто за день до того, як Черкасський став помічником голови Державної податкової служби, залишивши посаду очільника регіональної Енергетичної митниці.

Квартира Черкасського в Києві / Дані 24 Каналу з реєстру прав власності на нерухоме майно

Разом з тим голова правління Центру конституційного моделювання Геннадій Друзенко у своєму фейсбуці зазначав, що Черкасський як людина, що "жодного дня не працювала у бізнесі", катається на Bentley та Land Cruiser. Важливо, що справді Bentley continental GT 2018 року випуску (KA2239CE) нам вдалось знайти в реєстрі МВС – у мережі є навіть світлина Черкасського, де він сидить в цьому автомобілі.



Черкасський у Bentley / Фото зі соцмереж

Однак Land Cruiser 200 (АI2914HO) не має в реєстрах. Хоч на цій автівці помічали, ймовірно, цивільну дружину Черкасського – Трифонову Марію Вікторівну. До речі, вона володіє клінікою естетичної косметології Tryfonova MD.

Ймовірно, цивільна дружина Черкасського у Land Cruiser / Фото зі соцмереж

Все ж може здатися, що це все занадто скоромно як для заступника голови митниці, однак слід згадати, що в Черкасського є рідний брат Валерій, на якого оформлено декілька квартир на вулиці Старонаводницькій в Печерському районі Києва, а також будинок площею майже у 350 м2 на вулиці Петра Радченка. У ньому, скоріш за все, Руслан Черкасський проживає постійно.

Наявність такої нерухомості 24 Каналу вдалось підтвердити за Реєстраційним номером облікової картки платника податків брата Черкасського та за даними з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Зауважимо, що, окрім того, на Валерія Черкасського записано 2 будинки та квартира у Донецькій області (зокрема, у самому місті Донецьку, що тимчасово окупований).

Що оформлено на рідного брата Черкасського / Дані 24 Каналу з Держреєстру нерухомості

Яка нерухомість записана на брата Черкасського / Дані по РНОКПП з державних реєстрів / Скриншот 24 Каналу зі сайту сервісу YouControl (08.03.23)

Брат у "ДНР"

Оскільки ми уже згадали про брата заступника очільника Держмитслужби, варто про нього розповісти детальніше, адже існують всі підстави вважати, що він перебуває на території окупованої росіянами Донецької області (у так званій "ДНР"). Повне ім'я рідного брата Черкасського – Черкасський Валерій Анатолійович. 26 квітня 2017 року він отримав службове посвідчення від так званого "Державного комітету водного та рибного господарства ДНР".



Докази того, що брат Черкасського отримував від посвідчення від окупаційної влади Донеччини / Скриншот 24 Каналу (зроблений 08.02.23)

Разом з тим зауважимо, що у 2019 році, як пише Геннадій Друзенко, брат Черкасського отримав дозвіл для переміщення осіб через лінію розмежування у межах Донецької та Луганської областей нібито для "відвідин родичів" (перевірити це нам не вдалось, оскільки доступ до відповідного реєстру було обмежено СБУ). Тим часом відомо точно, що Валерій Черкасський володіє автомобілем LEXUS RX 300 (2019 року випуску), який вартує недешево.



Брат Черкасського має елітне авто / Дані по РНОКПП з реєстру МВС / Скриншот 24 Каналу зі сайту сервісу YouControl (08.03.23)

Важливо! Упродовж майже двох місяців ми намагалися зв'язатися з Русланом Черкасським, аби він прокоментував інформацію щодо "брата в ДНР", зв'язків з Віталієм Кіро та іншого. Через особисті контакти у впливових колах ми намагалися роздобути телефонний номер чиновника, проте нам не вдалось цього зробити. Також ми писали на його особисту пошту, проте відповіді не отримали.

"Стрибок в останній вагон" та ігнор від правоохоронців

Після цього всього виникає логічне запитання стосовно того, як Черкасським не зацікавились правоохоронці за всі ці роки. Слід сказати, що ще в травні 2021 року Центр зовнішньополітичних досліджень OPAD знайшов докази того, що окупаційна влада Донеччини видала дозволи Валерію Черкаському. Організація надсилала відповідного листа, СБУ, РНБО та НАБУ, однак, скоріш за все, відповіді на нього не отримала.

Активісти надсилали листи правоохоронцям щодо Черкасського / Фото OPAD

Це дає всі підстави стверджувати, що Русланові Черкасському за часи роботи на митниці вдалось наростити зв'язки в різних силових структурах. Окрім того, вдалось фігурантові нашого матеріалу стрибнути в "останній вагон" та уникнути перевірки декларації.

Власне, до початку повномасштабної війни у лютому 2022 року на сайті НАЗК з'явилось повідомлення про те, що упродовж 120 днів правоохоронці повинні здійснити перевірку декларацій Черкасського.

На підставі повідомлень про можливе недостовірне декларування від громадян, журналістів та правоохоронців НАЗК узяло в перевірку декларації таких осіб як Черкасський Руслан Анатолійович, що є заступником Голови Державної митної служби України,

– йдеться в джерелі.

Фактично посадовець був в руках антикорупційних структур, однак через широкомасштабне вторгнення йому вдалось уникнути цієї перевірки, після якої, очевидно, було б чимало цікавого.

24 Канал надсилав запит в НАЗК з проханням повідомити про результати цієї перевірки, однак у відповіді йшлося, що "у період дії воєнного стану або стану війни будь-які перевірки щодо своєчасності та повноти подання будь-яких звітів чи документів звітового характеру уповноваженими органами не здійснюються".



Відповідь НАЗК щодо перевірки Черкасського / 24 Канал