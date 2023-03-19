У п'ятницю, 17 березня, Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що провело моніторинг способу життя високопосадовця митниця Руслана Черкасського. У підсумку стало відомо, що чиновник володіє активами сумнівного походження на суму в близько 150 тисяч доларів (4 мільйони гривень на момент отримання).

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"Подарунок від батька-пенсіонера"

Важливо, що з цим фактом, – ймовірно, незаконного збагачення – уже ознайомлюються в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

Посадовець (Руслан Черкасський – 24 Канал) 13 червня 2020 року подав до реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, де поінформував, що отримав 11 червня від свого батька подарунок у грошовій формі на суму понад 3 мільйони 995 гривень,

– йдеться в повідомлення НАЗК.

Разом з тим в повідомленні наведені пояснення чиновника, що, мовляв, "дар від батька" він оформив нотаріально – себто є договір дарування йому 150 тисяч доларів. І щонайголовніше, про це йдеться в декларації за 2020 рік.

Зверніть увагу! Моніторинг НАЗК виявив, що батько та мати Черкасського не мали таких великих фінансових ресурсів для подарунка. До того ж стало відомо, що батько чиновника у 2018 році придбав квартиру у Києві за понад 1,8 мільйона гривень і паркомісце за 100 тисяч гривень.

Зауважимо, що надалі вирішуватиметься питання щодо визнання цього активу в розмірі 150 тисяч доларів Черкасського необґрунтованим та його стягнення в дохід держави, згідно зі статею 290 Цивільно процесуального кодексу України.

Проти Черкасського відкрили дисциплінарне провадження