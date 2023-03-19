В пятницу, 17 марта, Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что провело мониторинг образа жизни высокопоставленного чиновника таможня Руслана Черкасского. В итоге стало известно, что чиновник владеет активами сомнительного происхождения на сумму около 150 тысяч долларов (4 миллиона гривен на момент получения).
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"Подарок от отца-пенсионера"
Важно, что с этим фактом, – вероятно, незаконного обогащения – уже знакомятся в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).
Чиновник (Руслан Черкасский – 24 Канал) 13 июня 2020 подал в реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии, где проинформировал, что получил 11 июня от своего отца подарок в денежной форме на сумму свыше 3 миллионов 995 гривен,
– говорится в сообщении НАПК.
Вместе с тем в сообщении приведены объяснения чиновника, что, мол, "дар от отца" он оформил нотариально – есть договор дарения ему 150 тысяч долларов. И самое главное, об этом идет речь в декларации за 2020 год.
Заметим, что в дальнейшем будет решаться вопрос о признании этого актива в размере 150 тысяч долларов Черкасского необоснованным и его взыскании в доход государства согласно статье 290 Гражданского процессуального кодекса Украины.
Против Черкасского открыли дисциплинарное производство
- Вспомним, что в начале февраля 2023 года Кабмин уволил представителей руководящего состава Государственной таможенной службы. В частности, главу госструктуры Вячеслава Демченко и его заместителя Александра Шуцкого.
- А вот Руслан Черкасский был всего-навсего отстранен от должности, ведь в это время внезапно пошел на больничный. Против чиновника в правительстве открыли дисциплинарное производство, которое должны были расследовать до 1 марта.
- По состоянию на 19 марта результаты этого производства неизвестны для широкой общественности. В то же время Черкасский до сих пор номинально занимает свою должность.