Увольнение на таможне

Ранее стало известно, что таможня помогала в незаконном вывозе зерна за пределы страны. Согласно информации, обнародованной СБУ, государство недополучила сотни миллионов гривен. Из-за этих махинации чиновников уволили.

Что предшествовало Страна будет меняться: Арахамия анонсировал увольнение руководящего состава таможни

Поэтому в связи с махинациями чиновников уволили, среди них:

И.о председателя таможенной службы – Вячеслава Демченко;

первого заместителя председателя – Александра Щуцкого;

Также правительство отстранило заместителя председателя – Руслана Черкасского, о чем сообщил Тарас Мельничук.

Напомним, что сегодня работники ДБР разоблачили руководительницу налоговой службы Киева на многомиллионных сделках. В ведомстве отметили, что Оксана Датий злоупотребляла властью и служебным положением и за деньги принимала решение о несоответствии критериям рисковости налогоплательщиков для ряда предприятий.

Сколько недополучил бюджет в 2022 году

В 2022 году Государственная таможенная служба выполнила план всего на 56,9%, в результате чего государство недополучило 227,5 миллиарда гривен.

Ранее нардеп Ярослав Железняк подчеркивал, что главная причина недополучения львиной доли денег – коррупционные схемы. Также коррупцию на таможне резюмировала и заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции Елена Щербань. Детальнее об этом, раньше рассказывали здесь.