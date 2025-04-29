Наразі ситуація поступово нормалізується. Але 28 квітня мовилося про те, що всі АЕС Іспанії залишилися без електрики через глобальний блекаут.

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Як португальці пережили блекаут

За словами очевидця, для жителів Португалії це стало великою подією і великою несподіванкою. Попервах люди не розуміли масштабів, тому думали, що причина вимкнень – в їхній квартирі чи будинку. Пізніше стали припускати, що може бути знеструмлений увесь район чи навіть декілька. А за кілька хвилин стало відомо, що аварія відбулася в масштабах всієї країни і навіть більше.

Втім, особливо ніхто не хвилювався: імовірно, більшість вірила, що все швидко минеться.

Поки перші три години після аварії вишки роздавали інтернет – всі слідкували за новинами. "Дуже допомогли" фейки від імені CNN-international про заяву Урсули фон дер Ляєн, що це кібернапад, про якісь кораблі в Атлантиці, що аварія зачепила всю Європу. У чергах за водою і хлібом почали говорити про "російський слід", а ще згадувати нещодавні слова Урсули фон дер Ляєн чи когось з Єврокомісії, що європейцям варто запастися їжею та усім необхідним на три доби. Тоді над цим більшість, схоже, лише посміялася. Більш іронічні казали, що тепер можуть відчувати те, що відбувається в Україні,

– розповів українець.

Він підкреслив, що зникнення світла змусило багатьох нервувати. Працювали хіба що маленькі лавки та великі магазини з генераторами і власними сонячними панелями. І хоча ці крамниці за кілька годин закрилися, звідти вигребли все, що здавалося необхідним.

У тихих районах люди збиралися в кафе й обговорювали ситуацію там. За традицією, ташки у Португалії – це і кафе, і дискусійний клуб. Там, де світлофори вийшли з ладу, відбулися ДТП.

"Надвечір без світла стало зовсім тривожно – почали згадуватися сцени з фільмів і серіалів про апокаліпсис. Але на негатив налаштовуватись заважали досі наявні вода та газ. З цим не було жодних проблем. Так і лягли спати – бо що ще робити. Але заснули лише діти. Дорослі о 22:30 почули радісні вигуки молодих людей, які криком вітали повернення електрики – спершу на вулиці та світлофори, потім увімкнувся мережевий зв’язок. За кілька хвилин світло повернулося в будинки", – згадав очевидець.

Люди тішаться поверненню світла у Португалії: дивіться відео

Цей блекаут у Європі вже назвали одним з найбільших у новітній історії.