Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Енергоатом.

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Яка ситуація зараз в Іспанії

В Іспанії зафіксували втрату зовнішнього електропостачання на всіх атомних електростанціях країни: йдеться про ASCO-1, ASCO-2, VANDELLOS-2, ALMARAZ-1, ALMARAZ-2, TRILLO і COFRENTES.

Наразі всі енергоблоки зупинені в штатному режимі, однак дизель-генератори працюють справно та підтримують критичні системи безпеки. За даними "Енергоатому", охолодження реакторів триває стабільно, а всі вимоги ядерної безпеки дотримані.

Національний регулятор Іспанії (CSN) оперативно активував кризові протоколи, міжнародні організації поінформовані,

– йдеться в повідомленні.

В "Енергоатомі" додали, що цей блекаут ще раз привертає увагу до критичної ситуації на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС, адже там існує значно вища загроза. Наразі ЗАЕС має тільки дві лінії звʼязку з енергомережею, а інші були пошкоджені окупантами ще в період захоплення станції. Зазначається, що відмови цих ліній з блекаутом АЕС траплялися вже 8 разів протягом окупації.

Зараз обслуговування також не проводиться за встановленими регламентами, а кваліфікований український персонал окупанти замінили не атестованим персоналом низької компетенції.

Як наслідок, у разі втрати зовнішнього електроживлення на ЗАЕС існує реальний ризик виходу з ладу систем безпеки.

Нагадаємо, раніше Міністерство внутрішніх справ Іспанії оголосило надзвичайний стан через загальнонаціональне відключення електроенергії. Згідно з оприлюдненою інформацією, через блекаут постраждали мільйони людей по всій Іспанії, зокрема ключові галузі, такі як транспорт і телекомунікації.