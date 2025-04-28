Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Блекаут у Європі

Глава Євроради Антоніу Кошта спростував чутки про кібератаку.

Жодних ознак кібератаки,

– заявив він після спілкування з лідерами Іспанії та Португалії.

За його словами, оператори електромереж в обох країнах працюють над пошуком причини та відновленням електропостачання.

"Вони не ... визначили причину, але немає жодних доказів того, що це була кібератака, – сказав він, а потім додав, що "поки що нам потрібно почекати".

Нагадаємо, 28 квітня у низці країн Європи повідомляли про перебої з електропостачанням. Блекаут було зафіксовано у Іспанії та Португалії. За попередніми оцінками, це один з найбільших блекаутів у новітній історії Європи.

Зазначимо, що відключення електроенергії охопило значні території обох країн близько 12:32 за місцевим часом. Компанія Red Eléctrica заявила, що інцидент є "винятковим і абсолютно надзвичайним", а на повне відновлення енергопостачання може знадобитися від 6 до 10 годин.