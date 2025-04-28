Про це розповідає 24 Канал з посиланням на El Pais. В Іспанії та Португалії стався масштабний блекаут, який паралізував роботу транспорту, торгівельних мереж та критичної інфраструктури.

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Іспанія та Португалія залишилися без світла

Відключення електроенергії охопило значні території обох країн близько 12:32 за місцевим часом. Компанія Red Eléctrica заявила, що інцидент є "винятковим і абсолютно надзвичайним", а на повне відновлення енергопостачання може знадобитися від 6 до 10 годин.

Відразу після інциденту рух залізничного транспорту в Іспанії був повністю припинений. Також зазнали перебоїв авіаперевезення, зокрема через збої в роботі систем управління. У багатьох містах перестали працювати світлофори, що значно ускладнило дорожній рух. Генеральна дирекція дорожнього руху Іспанії (DGT) закликала громадян уникати керування автомобілями без нагальної потреби.

У супермаркетах через проблеми з електропостачанням перестали працювати платіжні термінали – оплата можлива лише готівкою. Деякі люди опинилися заблокованими в ліфтах через раптову зупинку механізмів. У магазинах почався ажіотажний попит на рації та батарейки. Також зафіксовані проблеми зі стільниковим зв'язком.

Як триває відновлення енергопостачання

О 13:33 Red Eléctrica повідомила про початок часткового відновлення електропостачання на півночі та півдні Піренейського півострова. Першими світло з'явилося в окремих районах Галичини, Країни Басків та Каталонії. Проте значна частина населення досі залишається без електрики.

Директор служби експлуатації Red Eléctrica Едуардо Прієто зазначив, що повне усунення наслідків аварії очікується не раніше вечора. Наразі компанія проводить розслідування причин масового відключення, однак офіційна версія поки що відсутня.

Через масштабність відключення багато інфраструктурних об'єктів та установ були змушені перейти в аварійний режим роботи. Місцева влада закликає громадян залишатися вдома та бути обережними, а служби надзвичайних ситуацій працюють у посиленому режимі.