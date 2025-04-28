Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Блэкаут в Европе

Глава Евросовета Антониу Кошта опроверг слухи о кибератаке.

Никаких признаков кибератаки,

– заявил он после общения с лидерами Испании и Португалии.

По его словам, операторы электросетей в обеих странах работают над поиском причины и восстановлением электроснабжения.

"Они не ... определили причину, но нет никаких доказательств того, что это была кибератака, – сказал он, а потом добавил, что "пока нам нужно подождать".

Напомним, 28 апреля в ряде стран Европы сообщали о перебоях с электроснабжением. Блэкаут был зафиксирован в Испании и Португалии. По предварительным оценкам, это один из крупнейших блэкаутов в новейшей истории Европы.

Отметим, что отключение электроэнергии охватило значительные территории обеих стран около 12:32 по местному времени. Компания Red Eléctrica заявила, что инцидент является "исключительным и абсолютно чрезвычайным", а на полное восстановление энергоснабжения может потребоваться от 6 до 10 часов.