У п'ятницю, 24 березня, представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що уряд звільнив Черкасського Руслана Анатолійовича з посади заступника Голови Державної митної служби України. Цікаво, що за день перед цим 24 Канал опублікував про посадовця масштабне розслідування, у якому йдеться про його ймовірну причетність до корупційних оборудок на митниці.

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Очевидно, Черкасського мали звільнити ще в лютому

Зауважимо, що ще 1 лютого уряд звільнив зі своїх посад в.о. голови Держмитслужби В'ячеслава Демченка та його першого заступника Олександра Щуцького. Тоді Черкасський був всього відсторонений від посади, адже відмовився писати заяву на звільнення та пішов нібито на лікарняний.

Після цього проти посадовця відкрили дисциплінарне провадження, результати якого мали з'явитися ще 1 березня. Проте для широкого загалу вони не були відомі.

Упродовж цього часу журналісти 24 Каналу зв'язувалися з урядом та Держмитслужбою для того, аби пролити трохи світла на цю ситуацію, однак в держорганах відмовчувались.

Намагання з'ясувати інформацію стосовно Черкасського в офіційних установах: відео 24 каналу

НАЗК перевірило декларацію чиновника

Важливо, що репутація у посадовця, м'яко кажучи, – не дуже. Розпочалось все з повідомлення НАЗК на початку лютого ще 2022 року. У ньому йшлося про те, що упродовж 120 днів має бути здійснена перевірка декларації чиновника. Однак, як відомо, через декілька тижнів розпочалась широкомасштабна війна, усі декларації було закрито від широкого загалу, а сам Черкасський продовжував успішно працювати на митниці.

Однак журналісти 24 Каналу все ж надсилали запит у НАЗК для того, аби дізнатися результати цієї перевірки. У відповіді йшлося про те, що указом президента під час дії воєнного стану заборонено здійснювати будь-які перевірки.



Відповідь НАЗК щодо перевірки Черкасського / 24 Канал

Зверніть увагу! За декілька тижнів після отримання 24 Каналом відповіді на запит НАЗК опублікувало ще одне повідомлення, у якому йдеться про те, що все ж перевірку чиновника було здійснено. Власне, у декларації чиновника за 2020 рік виявили активи необґрунтованого походження на суму у понад 150 тисяч доларів. Сам Черкасський пояснював, що нібито це "подарунок від батька-пенсіонера" – справу взялись розслідувати в САП.

Нерухомість в ОАЕ та брат в "ДНР"

Наостанок ще зазначимо таке:

ймовірно, Черкасський пов'язаний з цигарковим бізнесменом Віталієм Кіро, про що йдеться в нашому розслідуванні; разом з ним він, скоріш за все, володіє нерухомістю в Об'єднаних Арабських Еміратах.

окрім того, є в колишнього посадовця Держмитслужби брат в так званій "ДНР"; про це свідчить службове посвідчення від "Державного комітету водного та рибного господарства" квазіреспубліки.



Докази того, що ексзаступник очільника митниця має брата в "ДНР" / Скриншот 24 Каналу (зроблений 08.02.23)