Служба безопасности Украины установила, что должностные лица "облагали данью" местных бизнесменов. Если те отказывались платить – угрожали им.

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Что известно о схеме на Житомирской таможне

Следствие сообщило, что организатором схемы является начальник Житомирской таможни. Она вместе с одним из начальников отделов и брокером требовали взятку из местных бизнесменов, импортировавших в Украину товары.

В обмен на взятки чиновники обещали не создавать искусственных препятствий при таможенном оформлении грузов. В случае отказа – угрожали дополнительными проверками, затягиванием времени и простоями,

– рассказали в СБУ.

Там также добавили, что задокументировали два факта получения взяток при контроле за совершением преступления. Так, СБУ "на горячем" при получении очередной взятки задержала:

начальницу Житомирской таможни;

начальника отдела контроля таможенной стоимости;

соответствующего таможенного брокера.

На работе и дома у фигурантов дела проводят неотложные следственные действия. Также им готовят уведомление о подозрении по факту принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Если вину по этой статье докажут, то виновным грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет, с конфискацией имущества.

Таможенников задержали на получении взятки / Фото СБУ, Офис генпрокурора

В чем заключалась схема и какими были взятки

Задержанные организовали механизм таможенного оформления импортных товаров, предлагая предоставление незаконных услуг по укрывательству товара от таможенного контроля и замены номенклатуры,

– рассказали в Генпрокуратуре.

По данным следствия, взятки получали систематически. Цены на "услуги" таможенников колебались – от 200 гривен до 400 долларов за одну декларацию в зависимости от вида услуги, номенклатуры товара и его происхождения.

Следствие заявило, что зафиксировало несколько эпизодов передачи задержанных денег. Работников таможни задержали при получении 2 тысяч долларов и 50 тысяч гривен.

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