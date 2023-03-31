Служба безопасности Украины установила, что должностные лица "облагали данью" местных бизнесменов. Если те отказывались платить – угрожали им.
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Что известно о схеме на Житомирской таможне
Следствие сообщило, что организатором схемы является начальник Житомирской таможни. Она вместе с одним из начальников отделов и брокером требовали взятку из местных бизнесменов, импортировавших в Украину товары.
В обмен на взятки чиновники обещали не создавать искусственных препятствий при таможенном оформлении грузов. В случае отказа – угрожали дополнительными проверками, затягиванием времени и простоями,
– рассказали в СБУ.
Там также добавили, что задокументировали два факта получения взяток при контроле за совершением преступления. Так, СБУ "на горячем" при получении очередной взятки задержала:
- начальницу Житомирской таможни;
- начальника отдела контроля таможенной стоимости;
- соответствующего таможенного брокера.
На работе и дома у фигурантов дела проводят неотложные следственные действия. Также им готовят уведомление о подозрении по факту принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.
Если вину по этой статье докажут, то виновным грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет, с конфискацией имущества.
Таможенников задержали на получении взятки / Фото СБУ, Офис генпрокурора
В чем заключалась схема и какими были взятки
Задержанные организовали механизм таможенного оформления импортных товаров, предлагая предоставление незаконных услуг по укрывательству товара от таможенного контроля и замены номенклатуры,
– рассказали в Генпрокуратуре.
По данным следствия, взятки получали систематически. Цены на "услуги" таможенников колебались – от 200 гривен до 400 долларов за одну декларацию в зависимости от вида услуги, номенклатуры товара и его происхождения.
Следствие заявило, что зафиксировало несколько эпизодов передачи задержанных денег. Работников таможни задержали при получении 2 тысяч долларов и 50 тысяч гривен.
Увольнение таможенников в Украине: коротко
- 1 февраля Кабмин уволил исполняющего обязанности таможенной службы Вячеслава Демченко и первого заместителя председателя Гостаможслужбы Александра Щуцкого.
- В то же время, только 24 марта Руслана Черкасского все же уволили с должности заместителя главы Государственной таможенной службы. Это произошло после почти двух месяцев "больничного".
- Стоит добавить, что буквально за день до того 24 Канал опубликовал масштабное расследование о Черкасском, в котором говорится, что он может быть причастен к коррупционным сделкам на таможне. Расследование можно прочитать – здесь.