По словам пресс-секретаря Окружной прокуратуры в Гданьске, прокурора Гражины Вавринюк, иностранца задержали 21 марта. Его уже заключили под стражу на 3 месяца.

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Согласно выводам следствия, мужчина собирал и передавал россиянам информацию, в частности об:

объектах критической инфраструктуры в Поморском и Куявско-Поморском воеводствах,

деятельности служб, ответственных за безопасность.

Во время допроса задержанный признался в шпионской деятельности. Он также рассказал об обстоятельствах, при которых был завербован российской разведкой.

Согласно выводам производства, подозреваемого убедили заниматься шпионской деятельностью на территории Польши. Мужчина выполнял задачи российской службы по меньшей мере с января 2023 года,

– объяснила Вавринюк.

Прокуратура не разглашает подробной информации о задержанном – его возрасте, гражданстве и тому подобное, а также об обстоятельствах, при которых его задержали правоохранители.

Заместитель министра по вопросам координации деятельности спецслужб Станислав Жарин 27 марта сообщил о задержании еще одного иностранца, работавшего на белорусские спецслужбы. Шпиона воспринимали 1 марта. Он уже выслушал обвинения и отправился под арест на 3 месяца.

"Собранные материалы указывают на то, что подозреваемый проводил разведку объектов, касающихся безопасности Республики Польша, в частности, связанных с польскими вооруженными силами", – говорится в сообщении.

Обратите внимание! В середине марта польские службы ликвидировали шпионскую сеть, работавшую на Россию. Группа должна была проводить подготовку к диверсионной деятельности на территории страны. В общей сложности сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали 6 человек. В связи с деятельностью сети, на железнодорожных путях и объектах национальной критической инфраструктуры Польши объявили тревогу.