Увольнение руководства Государственной фискальной службы подтвердил Forbes депутат профильного комитета. 24 Канал собрал все, что известно сейчас.

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Кто из руководства таможни уволен:

И.о председатель таможенной службы – Вячеслав Демченко;

первого заместитель председателя – Александр Щуцкий;

заместитель председателя – Руслан Черкасский.

Также нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что исполнять обязанности главы таможни будет заместитель нынешнего главы Сергей Звягинцев.

Какие причины увольнения

Нардеп от фракции "Голос", первый заместитель руководителя Комитета ВР по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк тоже сообщил, что главный состав таможни увольняют.

Сегодня почти ничего не пишу. Приблизительно 7 часов непрерывно проводили заседание ВСК. Пять из них по "черному зерну", как Таможня помогает его вывозу. Коротко – все понятно и все плохо,

– написал нардеп.

Железняк также отметил, что новым и.о председателя таможни могут назначить Звягинцева.

Новым и.о главы таможни назначили Звягинцева

Обновление. Представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук подтвердил, что правительство уволило Александра Щуцкого с должности первого заместителя Председателя Государственной таможенной службы Украины.

А также отстранил от исполнения полномочий по должности и нарушил дисциплинарное производство по заместителю Председателя Государственной таможенной службы Украины Черкасского Руслана Анатольевича.

Важно! Мельничук подтвердил, что временно возложено исполнение обязанностей главы Государственной таможенной службы Украины на Звягинцева Сергея Борисовича.

Глава фракции Давид Арахамия тоже опубликовал список кадровых изменений, которые принял сегодня Кабмин.

Что этому предшествовало

Сегодня утром глава фракции Слуга народа Давид Арахамия анонсировал увольнение руководящего состава таможни.

Ранее правоохранители разоблачили более 10 чиновников, которые якобы причастны к схеме хищения средств на экспорте украинского зерна. Среди них – заместитель начальника одного из департаментов Государственной таможенной службы и руководство Одесской таможни. По оценкам СБУ, ущерб бюджету составляет 5,2 миллиарда гривен.