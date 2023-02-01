24 Канал собрал для вас все, что вы должны знать об обысках 1 февраля в Украине. Как отметил Давид Арахамия, общественность информируют об анонсированных весенних посадках. А начать их без обысков просто невозможно.

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Игорь Коломойский и "Укрнафта"

Утром стало известно, что к Игорю Коломойскому пришли сотрудники СБУ и БЭБ. Обыски проводились для того, чтобы расследовать махинации вокруг "Укртатнафты", а также "Укрнафты".



Коломойского посетили СБУ и БЕБ / Фото с телеграм-каналов

Заметим, что этот обыск для Коломойского не первый, если говорить о связи с "Укрнафтой". Напомним, что в прошлый раз у него изъяли гаджеты, а также документы.

К руководству налоговой Киева за миллиардные сделки

Стало известно, что ГБР занимается расследованием сделки. К ней причастна руководительница налогового Киева. Ее обвиняют в многомиллионных незаконных схемах обогащения. В частности известно, что из-за незаконных действий:

в теневой оборот попадало более 15 миллиардов гривен;

еще в одном из эпизодов, из-за схем незаконного получения возмещения НДС, в теневой оборот попало еще 30 миллиардов гривен;

также известно, что общая сумма установленных необоснованных активов руководительницы составила около 1,4 миллиона долларов США.

ГБР разоблачило руководительницу налоговой Киева в незаконных сделках: смотрите видео

Правоохранители наведались к Столару

По имеющейся информации, 1 февраля правоохранители наведались с обысками к народному депутату запрещенной в Украине ОПЗЖ Вадиму Столару. За столичного бизнесмена-застройщика и народного избранника взялись из-за финансирования терроризма. Пока это все, что известно об обысках у него.

Арсен Аваков и падение вертолета в Броварах

Как утверждают журналисты, Арсен Аваков сам подтвердил, что у него проводят обыск. По словам бывшего министра внутренних дел, его причиной стало падение вертолета в Броварах. Напомним, что в нем погибло высшее руководство МВД. Вот, а сотрудников ГБР заинтересовали контракты с французским Airbus Helicopter, которые заключили еще 6 лет назад.

Заметим, что именно Airbus Helicopter поставила министерству вертолеты H-225. Один из них и разбился жутким утром 18 января. По словам Авакова, правоохранители эту версию отработали формально. Мол, контракты же утверждали правительство и парламент, а не само ведомство.

Массовое увольнение руководства таможни

А вот еще одна неожиданность в этот день. Давид Арахамия также анонсировал кадровые изменения в украинской таможне. Он отметил, что весь руководящий состав ведомства уволят.

Экс-министру Насалику тоже сообщили о подозрении

По имеющейся информации, бывшему главе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику сообщили о подозрении. Это было сделано в Государственном бюро расследований.

Известно, что его подозревают в подписании убыточных сделок для государства. Их заключали в пользу компаний, связанных с олигархом Дмитрием Фирташем. А общая сумма этих сделок – 1,5 миллиарда долларов США.

Подозрение топовым чиновникам Минобороны

Также 1 февраля Офис генпрокурора сообщил о подозрении двум чиновникам из Министерства обороны и бывшему заместителю главы госпредприятия "Промоборонэкспорт". Об этом сначала рассказали журналисты, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах. Позже информацию подтвердили.

Кому сообщили о подозрении:

Богдану Хмельницкому – бывшему заместителю директора департамента государственных закупок Минобороны;

Вячеславу Шаповалову – бывшему заместителю министра обороны;

Владимиру Терещенко – бывшему заместителю государственного предприятия "Промоборонэкспорт".

В чем их обвиняют?

Хмельницкому объявили подозрение из-за растраты государственных средств в сумме 107 796 050 гривен. Причиной стало обеспечение ВСУ 5 700 некачественными бронежилетами.

Хмельницкий обвиняется в растрате государственных средств / Фото СБУ

Шаповалова подозревают в незаконных действиях. Они стали причиной того, что ВСУ не были укомплектованы средствами индивидуальной защиты на более чем миллиард гривен.

Терещенко же получил подозрение из-за завладения государственными средствами в размере 1 340 000 долларов США. Он получил эти средства "путем завладения и служебных подлогов".