24 Канал собрал для вас все, что вы должны знать об обысках 1 февраля в Украине. Как отметил Давид Арахамия, общественность информируют об анонсированных весенних посадках. А начать их без обысков просто невозможно.
Читайте также Страна будет меняться: Арахамия анонсировал увольнение руководящего состава таможни
Игорь Коломойский и "Укрнафта"
Утром стало известно, что к Игорю Коломойскому пришли сотрудники СБУ и БЭБ. Обыски проводились для того, чтобы расследовать махинации вокруг "Укртатнафты", а также "Укрнафты".
Коломойского посетили СБУ и БЕБ / Фото с телеграм-каналов
Заметим, что этот обыск для Коломойского не первый, если говорить о связи с "Укрнафтой". Напомним, что в прошлый раз у него изъяли гаджеты, а также документы.
К руководству налоговой Киева за миллиардные сделки
Стало известно, что ГБР занимается расследованием сделки. К ней причастна руководительница налогового Киева. Ее обвиняют в многомиллионных незаконных схемах обогащения. В частности известно, что из-за незаконных действий:
- в теневой оборот попадало более 15 миллиардов гривен;
- еще в одном из эпизодов, из-за схем незаконного получения возмещения НДС, в теневой оборот попало еще 30 миллиардов гривен;
- также известно, что общая сумма установленных необоснованных активов руководительницы составила около 1,4 миллиона долларов США.
ГБР разоблачило руководительницу налоговой Киева в незаконных сделках: смотрите видео
Правоохранители наведались к Столару
По имеющейся информации, 1 февраля правоохранители наведались с обысками к народному депутату запрещенной в Украине ОПЗЖ Вадиму Столару. За столичного бизнесмена-застройщика и народного избранника взялись из-за финансирования терроризма. Пока это все, что известно об обысках у него.
Арсен Аваков и падение вертолета в Броварах
Как утверждают журналисты, Арсен Аваков сам подтвердил, что у него проводят обыск. По словам бывшего министра внутренних дел, его причиной стало падение вертолета в Броварах. Напомним, что в нем погибло высшее руководство МВД. Вот, а сотрудников ГБР заинтересовали контракты с французским Airbus Helicopter, которые заключили еще 6 лет назад.
Заметим, что именно Airbus Helicopter поставила министерству вертолеты H-225. Один из них и разбился жутким утром 18 января. По словам Авакова, правоохранители эту версию отработали формально. Мол, контракты же утверждали правительство и парламент, а не само ведомство.
Массовое увольнение руководства таможни
А вот еще одна неожиданность в этот день. Давид Арахамия также анонсировал кадровые изменения в украинской таможне. Он отметил, что весь руководящий состав ведомства уволят.
Экс-министру Насалику тоже сообщили о подозрении
По имеющейся информации, бывшему главе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику сообщили о подозрении. Это было сделано в Государственном бюро расследований.
Известно, что его подозревают в подписании убыточных сделок для государства. Их заключали в пользу компаний, связанных с олигархом Дмитрием Фирташем. А общая сумма этих сделок – 1,5 миллиарда долларов США.
Подозрение топовым чиновникам Минобороны
Также 1 февраля Офис генпрокурора сообщил о подозрении двум чиновникам из Министерства обороны и бывшему заместителю главы госпредприятия "Промоборонэкспорт". Об этом сначала рассказали журналисты, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах. Позже информацию подтвердили.
Кому сообщили о подозрении:
- Богдану Хмельницкому – бывшему заместителю директора департамента государственных закупок Минобороны;
- Вячеславу Шаповалову – бывшему заместителю министра обороны;
- Владимиру Терещенко – бывшему заместителю государственного предприятия "Промоборонэкспорт".
В чем их обвиняют?
Хмельницкому объявили подозрение из-за растраты государственных средств в сумме 107 796 050 гривен. Причиной стало обеспечение ВСУ 5 700 некачественными бронежилетами.
Хмельницкий обвиняется в растрате государственных средств / Фото СБУ
Шаповалова подозревают в незаконных действиях. Они стали причиной того, что ВСУ не были укомплектованы средствами индивидуальной защиты на более чем миллиард гривен.
Терещенко же получил подозрение из-за завладения государственными средствами в размере 1 340 000 долларов США. Он получил эти средства "путем завладения и служебных подлогов".