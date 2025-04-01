Загрозу ворожої авіації двічі оголошували в Дніпропетровській області. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на моніторингові канали.

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Як минула ніч на 1 квітня

Востаннє без ворожих дронів минула ніч 14 березня 2025 року, а перед тим – 14 жовтня 2024 року. Однак сьогодні Росія активно застосовувала планеруючі авіаційні бомби по прикордонню Сумської області, а також по Запорізькій та Донецькій областях.

Ударних БПЛА не було. Стежимо далі, поки це нічого не значить,

– наголосив очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.