Недавно сетью начала распространяться информация, что в одном из жилых районов Днепра, на улице Айдаровской, внезапно погиб ребенок. Правоохранители обнаружили на теле 4-летнего мальчика повреждения. Спустя время стало известно, что к этому может быть причастен отчим (сожитель матери) несовершеннолетнего.

Смотрите также Организовала схему побора взяток с бизнесменов: СБУ разоблачила руководительницу Житомирской таможни

Сколько лет заключения грозит мужчине

Как отметили в силовой госструктуре, подозреваемый в убийстве задержан в соответствии с положениями статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. Собственно, отправить мужчину за решетку после доказывания вины в судебном порядке имеют право вплоть до 10 лет.

При осмотре на теле мальчика были обнаружены телесные повреждения. Сотрудники отделения полиции № 3 Днепровского районного управления полиции выяснили, что к гибели ребенка причастен сожитель матери,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там отмечено, что в настоящее время продолжается досудебное расследование по данному делу по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины. В ней говорится о нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть человека.



Человек, который может быть причастен к убийству мальчика в Днепре / Фото Нацполиции Днепропетровской области

Подозреваемый отрицал вину