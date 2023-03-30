Щоб зробити це, на пошуки дитини були оперативно залучені всі підрозділи області. Також небайдужі українці активно поширювали інформацію про зникнення дитини у соцмережах.
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Дівчинка могла постраждати від конфліктів у родині
Як раніше повідомляли правоохоронці, про зникнення дитини поліції Київщини повідомив 36-річний житель міста Бахмач, що на Чернігівщині. З його слів стало відомо, що Злата в кінці лютого втратила маму, а згодом тимчасово жила у родички, адже тато перебував у лікарні.
При цьому батькові тітка не повідомила, куди забрала дитину, через що її місцезнаходження залишалося невідомим. Згодом стало відомо, що дитина вийшла з дому 28 березня та не повернулася назад.
Дівчинка Злата з Чернігівщини, переживши втрату мами, ледь не постраждала від конфліктів у родині,
– підкреслили у поліції Київщини.
Злата уже перебуває з татусем
Однак, на щастя, маленька Злата не стала жертвою злочину і вся ця історія завершилася добре. Дівчинку знайшли та передали татові, тож наразі вона вже перебуває з батьком.
За те, що поліцейські Київщини повернули йому дитину, чоловік висловив подяку.
Дуже дякую поліції Київської області за виконану нелегку працю і повернення моєї доці,
– сказав він.
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Нещодавно на Київщині успішно знайшли й інших дітей
- 22 березня правоохоронці Київщини розшукували й інших дітей – двох 7-річних близнюків, які пішли з дому. У результаті діти зникли у Броварському районі.
- Про їхню пропажу також повідомив стурбований батько.
- Щоб розшукати малечу серед ночі, залучили всі підрозділи поліції Київщини, кримінальну поліцію, ювеналів, спецпризначенців та громадськість.
- На щастя, через декілька годин пошуків, близько 3 години ночі, дітлахів знайшли на вулиці. Зараз з ними все гаразд.