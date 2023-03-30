Щоб зробити це, на пошуки дитини були оперативно залучені всі підрозділи області. Також небайдужі українці активно поширювали інформацію про зникнення дитини у соцмережах.

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Дівчинка могла постраждати від конфліктів у родині

Як раніше повідомляли правоохоронці, про зникнення дитини поліції Київщини повідомив 36-річний житель міста Бахмач, що на Чернігівщині. З його слів стало відомо, що Злата в кінці лютого втратила маму, а згодом тимчасово жила у родички, адже тато перебував у лікарні.

При цьому батькові тітка не повідомила, куди забрала дитину, через що її місцезнаходження залишалося невідомим. Згодом стало відомо, що дитина вийшла з дому 28 березня та не повернулася назад.

Дівчинка Злата з Чернігівщини, переживши втрату мами, ледь не постраждала від конфліктів у родині,

– підкреслили у поліції Київщини.

Злата уже перебуває з татусем

Однак, на щастя, маленька Злата не стала жертвою злочину і вся ця історія завершилася добре. Дівчинку знайшли та передали татові, тож наразі вона вже перебуває з батьком.

За те, що поліцейські Київщини повернули йому дитину, чоловік висловив подяку.

Дуже дякую поліції Київської області за виконану нелегку працю і повернення моєї доці,

– сказав він.

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