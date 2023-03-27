Про це повідомив глава Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Обмеження запроваджені через загострення ситуації в Авдіївці та довкола міста.

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Ситуація в Авдіївці загострюється

В'їжджати в Авдіївку заборонено волонтерам, журналістам та іншим цивільним.

"Авдіївка знаходиться у "червоній зоні". Тому відвідування, заїзд у місто представників преси, навіть акредитованих, заборонено. Це стосується і волонтерів", – повідомив Барабаш.

Він також попередив журналістів, які намагаються заїжджати в місто, вдаючи волонтерів. Барабаш сказав, що цього не потрібно робити.

Глава Авдіївської МВА зазначив, що місто всім забезпечене й місцева влада над цим працює. Щодо інформації про ситуацію в місті, то, як каже Барабаш, це зона відповідальності військових пресслужб.

В Авдіївці розпочато евакуацію

Віталій Барабаш повідомив, що з Авдіївки будуть евакуйовані комунальники, які досі робили все для підтримки життя там. Відповідно у місті не буде мобільного зв'язку та можливості заряджати телефони.

Рішення про евакуацію комунальників довелося ухвалити після того, як під час одного з обстрілів був приліт неподалік від них. Евакуація буде тривати поетапно.

Також місцева влада закликає евакуюватися інших цивільних, оскільки Росія перетворює Авдіївку на руїни.

Показуємо Авдіївку на карті

Яка ситуація в Авдіївці