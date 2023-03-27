Про це повідомив глава Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Обмеження запроваджені через загострення ситуації в Авдіївці та довкола міста.
Дивіться також Можуть знімати сили з Бахмутського напрямку, – військовий експерт припустив план росіян
Ситуація в Авдіївці загострюється
В'їжджати в Авдіївку заборонено волонтерам, журналістам та іншим цивільним.
"Авдіївка знаходиться у "червоній зоні". Тому відвідування, заїзд у місто представників преси, навіть акредитованих, заборонено. Це стосується і волонтерів", – повідомив Барабаш.
Він також попередив журналістів, які намагаються заїжджати в місто, вдаючи волонтерів. Барабаш сказав, що цього не потрібно робити.
Глава Авдіївської МВА зазначив, що місто всім забезпечене й місцева влада над цим працює. Щодо інформації про ситуацію в місті, то, як каже Барабаш, це зона відповідальності військових пресслужб.
В Авдіївці розпочато евакуацію
Віталій Барабаш повідомив, що з Авдіївки будуть евакуйовані комунальники, які досі робили все для підтримки життя там. Відповідно у місті не буде мобільного зв'язку та можливості заряджати телефони.
Рішення про евакуацію комунальників довелося ухвалити після того, як під час одного з обстрілів був приліт неподалік від них. Евакуація буде тривати поетапно.
Також місцева влада закликає евакуюватися інших цивільних, оскільки Росія перетворює Авдіївку на руїни.
Показуємо Авдіївку на карті
Яка ситуація в Авдіївці
- Російські військові вже кілька тижнів без успіхів наступають на Авдіївку. Російські окупанти намагаються оточити місто.
- Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський заявив, що Авдіївка найближчим часом може стати "другим Бахмутом".
- Аналітики ISW вважають, що збільшення темпів російських операцій у районі Авдіївки призвело до значних втрат. Ймовірно, їхні дії – це помилкова спроба відвернути українські сили від інших ділянок фронту.
- За словами Барабаша, ситуація навколо міста продовжує залишатись напруженою. Обстріли не припиняються ні вдень, ні уночі. Противник застосовує увесь доступний арсенал: ствольну артилерію, РСЗВ, міномети, ракетні удари, авіанальоти, танкові обстріли.