Об этом сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Ограничения введены через обострение ситуации в Авдеевке и вокруг города.

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Ситуация в Авдеевке обостряется

Въезжать в Авдеевку запрещен волонтерам, журналистам и другим гражданским.

"Авдеевка находится в "красной зоне". Поэтому посещение, заезд в город представителей прессы, даже аккредитованных, запрещено. Это касается и волонтеров", – сообщил Барабаш.

Он также предупредил журналистов, которые пытаются заезжать в город, притворяясь волонтерами. Барабаш сказал, что этого не нужно делать.

Глава Авдеевской ГВА отметил, что город всем обеспечен и местные власти над этим работают. Что касается информации о ситуации в городе, то, по словам Барабаша, это зона ответственности военных прессслужб.

В Авдеевке начата эвакуация

Виталий Барабаш сообщил, что из Авдеевки будут эвакуированы коммунальщики, которые все еще делали все для поддержания жизни там. Соответственно, в городе не будет мобильной связи и возможности заряжать телефоны.

Решение об эвакуации коммунальщиков пришлось принять после того, как во время одного из обстрелов был прилет неподалеку от них. Эвакуация будет продолжаться поэтапно.

Также местные власти призывают эвакуироваться других гражданских, поскольку Россия превращает Авдеевку в руины.

Показываем Авдеевку на карте

Какая ситуация в Авдеевке