Об этом в эфире 24 Канала рассказал спикер Таврического направления ВСУ Алексей Дмитрашковский. Он подчеркнул, какое оружие используют оккупанты и с чем это связано.

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Проблемы с техникой

Лесистый ландшафт Марьинки и Авдеевки препятствует россиянам идти в лоб, как они делали полями Угледара. Поэтому враг действует ночью и в небольшом количестве применяет технику. По словам Дмитрашкивского, это может свидетельствовать не только о голоде артиллерийских боеприпасов, но и техники. Так, 9 апреля оккупанты всего дважды применили технику – БМП и танк.

"Они (россияне – 24 Канал) пытаются блокировать Авдеевку, чтобы взять Марьинку. Но на сегодняшний день успеха не имеют. Враг применяет артиллерию, танки и авиацию. Правда за последние сутки активность уменьшилась. Так, за предыдущие дни фиксировалось 10 – 15 авиаударов, а за вчера – 4, из которых 3 – по Запорожскому направлению, 1 – по Донецкому. Раньше было наоборот", – отметил спикер.

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Пополнение резервов

Оккупанты пополняют человеческие ресурсы, подтягивая военные формирования с Запорожского направления, сказал военный. На сегодняшний день там сосредоточено 113 батальонно-тактических групп. Также доставляют из Беларуси и Брянщины на "новый фарш, который готовится на полигонах".

У врага нет достаточно подготовленных военных формирований, которые могут вести боевые действия. Именно поэтому появляются "гастролеры". Их действия неэффективны,

– отметил Дмитрашковский.

Террор местного населения

Из-за проигрыша на поле боя оккупанты продолжают тактику террора местного населения.

"Обстреливают гражданских ракетами, ствольной и реактивной артиллерией, накрывая города", – отметил спикер.

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