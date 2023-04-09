Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский, сообщает 24 Канал.

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Россияне несут бешеные потери возле Марьинки и Авдеевки

Дмитрашковский отметил, что в районе Марьинки и Авдеевки продолжаются позиционные бои. Россияне имеют переменный успех, однако все наши позиции, которые враг занимает, отвоевываются и возвращаются.

Противник несет колоссальные потери. Каждый день враг теряет около двух рот личного состава, но не оставляет надежды,

– отметил спикер.

По его словам, пленные рассказывают, что в бой их отправляют без всякой подготовки не очень трезвые командиры. Личный состав просто поднимают ночью и под дулами автоматов и пистолетов отправляют штурмовать позиции.

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Общие потери России в войне против Украины

С самого начала полномасштабной войны Россия несет в Украине огромные потери. По состоянию на утро 9 апреля украинские защитники уничтожили 178 150 окупантов. Следует заметить, что только за минувшие сутки оккупационная армия потеряла 470 своих военных.

Кроме личного состава Россия бешеными темпами теряет технику. В частности, Силы обороны уже превратили в металлолом:

3 636 танков,

7 024 боевые бронированные машины,

2 740 артиллерийских систем,

533 РСЗО,

282 средства ПВО,

307 самолетов,

292 вертолета,

2 312 БпЛА оперативно-тактического уровня,

911 крылатых ракет,

18 кораблей и катеров,

5 602 единицы автомобильной техники и автоцистерн,

309 единиц специальной техники.

По информации Генерального штаба, горячее всего сейчас на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Только за сутки 8 апреля украинская армия отразила более 50 атак врага на этих участках фронта.