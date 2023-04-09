Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский, сообщает 24 Канал.
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Россияне несут бешеные потери возле Марьинки и Авдеевки
Дмитрашковский отметил, что в районе Марьинки и Авдеевки продолжаются позиционные бои. Россияне имеют переменный успех, однако все наши позиции, которые враг занимает, отвоевываются и возвращаются.
Противник несет колоссальные потери. Каждый день враг теряет около двух рот личного состава, но не оставляет надежды,
– отметил спикер.
По его словам, пленные рассказывают, что в бой их отправляют без всякой подготовки не очень трезвые командиры. Личный состав просто поднимают ночью и под дулами автоматов и пистолетов отправляют штурмовать позиции.
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Общие потери России в войне против Украины
С самого начала полномасштабной войны Россия несет в Украине огромные потери. По состоянию на утро 9 апреля украинские защитники уничтожили 178 150 окупантов. Следует заметить, что только за минувшие сутки оккупационная армия потеряла 470 своих военных.
Кроме личного состава Россия бешеными темпами теряет технику. В частности, Силы обороны уже превратили в металлолом:
- 3 636 танков,
- 7 024 боевые бронированные машины,
- 2 740 артиллерийских систем,
- 533 РСЗО,
- 282 средства ПВО,
- 307 самолетов,
- 292 вертолета,
- 2 312 БпЛА оперативно-тактического уровня,
- 911 крылатых ракет,
- 18 кораблей и катеров,
- 5 602 единицы автомобильной техники и автоцистерн,
- 309 единиц специальной техники.
По информации Генерального штаба, горячее всего сейчас на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Только за сутки 8 апреля украинская армия отразила более 50 атак врага на этих участках фронта.