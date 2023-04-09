Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський, повідомляє 24 Канал.

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Росіяни зазнають шалених втрат біля Мар'їнки та Авдіївки

Дмитрашківський зауважив, що в районі Мар'їнки та Авдіївки продовжуються позиційні бої. Росіяни мають перемінний успіх, однак всі наші позиції, які ворог займає, відвойовуються і повертаються.

Противник зазнає колосальних втрат. Кожного дня ворог втрачає близько двох рот особового складу, але не полишає надії,

– зазначив речник.

За його словами, полонені розповідають, що в бій їх відправляють без жодної підготовки не дуже тверезі командири. Особовий склад просто піднімають серед ночі та під дулами автоматів і пістолетів відправляють штурмувати позиції.

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Загальні втрати Росії у війні проти України

Від самого початку повномасштабної війни Росія зазнає в Україні величезних втрат. Станом на ранок 9 квітня українські захисники знищили 178 150 окупантів. Варто зауважити, що лише за минулу добу окупаційна армія втратила 470 своїх військових.

Окрім особового складу, Росія шаленими темпами втрачає техніку. Зокрема, Сили оборони вже перетворили на брухт:

3 636 танків,

7 024 бойові броньовані машини,

2 740 артилерійських систем,

533 РСЗВ,

282 засоби ППО,

307 літаків,

292 гелікоптери,

2 312 БпЛА оперативно-тактичного рівня,

911 крилатих ракет,

18 кораблів та катерів,

5 602 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн,

309 одиниць спеціальної техніки.

За інформацією Генерального штабу, найгарячіше зараз на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Лише за добу 8 квітня українська армія відбила понад 50 атак ворога на цих ділянках фронту.