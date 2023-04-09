В воскресенье, 9 апреля, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский описал ситуацию на поле боя. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на эфир национального телемарафона.
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"Самое опасное направление"
По словам спикера, российская армия намерена заблокировать Авдеевку и захватить несколько населённых пунктов на Донецком направлении. Если оккупантам удастся добиться успеха, что очень маловероятно, следует ожидать активных боев за Курахово.
Самым опасным направлением остается Авдеевское и Марьинское. Враг активно там штурмует позиции украинских военных, также наносит огневые поражения, применяя ствольную и реактивную артиллерию. Очень активно начал применять авиацию,
– сказал спикер.
Кроме того, он отметил, что на Авдеевском направлении продолжаются позиционные бои. Вместе с тем врагу не удается продвинуться и добиться хотя бы минимальных "побед".
Но сегодня враг не добился успеха ни в одном из направлений. Вместо этого, не имея успехов на поле боя, враг обстреливает гражданское население,
– акцентировал Дмитрашковский.
Что происходит на поле боя
- В Генеральном штабе утром 9 апреля констатировали, что горячее всего на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Только за минувшие сутки украинская армия отразила более 50 атак противника на этих участках фронта.
- Кроме того, без изменений на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях, а также остается высокая угроза ракетных ударов.
- В то же время по состоянию на 9 апреля нашим воинам удалось отправить к Кобзону 178 150 захватчиков. Только за предыдущие сутки – 470 бойцов. Арсенал "второй армии мира" уменьшился еще на 14 беспилотных летательных аппаратов и 13 артиллерийских систем.