Про це в ефірі 24 Каналу розповів речник Таврійського напрямку ЗСУ Олексій Дмитрашківський. Він наголосив, яку зброю використовують окупанти та з чим це пов’язано.

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Проблеми з технікою

Лісистий ландшафт Мар'їнки та Авдіївки перешкоджає росіянам йти в лоб, як це вони робили полями Вугледару. Тому ворог діє вночі і в невеликій кількості застосовує техніку. За словами Дмитрашківського, це може свідчити не тільки про голод артилерійських боєприпасів, але й техніки. Так, 9 квітня окупанти усього двічі застосували техніку – БМП і танк.

"Вони (росіяни – 24 Канал) намагаються блокувати Авдіївку, щоб взяти Мар'їнку. Але на сьогодні успіху не мають. Ворог застосовує артилерію, танки та авіацію. Щоправда за останню добу активність зменшилася. Так, за попередні дні фіксувалося 10 – 15 авіаударів, а за вчора – 4, з яких 3 – по Запорізькому напрямку, 1 – по Донецькому. Раніше було навпаки", – відзначив речник.

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Поповнення резервів

Окупанти поповнюють людські ресурси, підтягуючи військові формування з Запорізького напрямку, сказав військовий. На сьогодні там зосереджено 113 батальйонно-тактичних груп. Також доправляють з Білорусі та Брянщини на "новий фарш, який готується на полігонах".

Ворог не має достатньо підготовлених військових формувань, які можуть вести бойові дії. Саме тому з'являються "гастролери". Їхні діє неефективні,

– відзначив Дмитрашківський.

Терор місцевого населення

Через програш на полі бою, окупанти продовжують тактику терору місцевого населення.

"Обстрілюють цивільних ракетами, ствольною та реактивною артилерією, накриваючи міста", – зазначив речник.

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