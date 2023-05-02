Ямпіль був деокупований, але відтоді він перебуває під ворожим вогнем. "Прильоти" тут не закінчуються.
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Сім'я втратила батька
Декілька днів тому в Ямполі було поранено двох жінок. Одна з них дорогою до лікарні померла. Місцеві жителі наголошують, що не хочуть більше ризикувати. Тому попросили правоохоронців про евакуацію. Серед них – 39-річна мама п’ятьох дітей.
Евакуація з Ямполя / Фото "Білі Янголи"
Раніше сім'я вже втратила батька, якого вбило восени разом із двома сусідами. Поліцейські доставили евакуйованих до Лимана.
Вивезли сім'ю з 5 дітьми / Фото "Білі Янголи"
Далі сім'я вирушить до Тернопільської та Кіровоградської областей. Попри важкі події позаду, кожен прагне повернутись додому після перемоги України над агресором. ️
Діти втратили батька / Фото "Білі Янголи"