Евакуаційний екіпаж розшукав дві родини, в яких є діти, та вмовив їх евакуюватися.

До речі Зеленський в Авдіївці був лише за 4 кілометри від лінії фронту, – OSINT-аналітики

Зокрема, врятувати вдалось 5-річного Костянтина. У своєму віці хлопчик вже добре знає, що треба робити, коли вибухають снаряди. Під час обстрілів дитина ховалася в шафі. Маленький Костик найбільше переживав, що тато залишається вдома. Казав, що не може засинати без тата.

Однак тепер дитина в безпеці. Крім того, врятували його маму, та 16-річного Сашка з його матусею.

Евакуація дітей з Авдіївки / Фото "Білий янгол":

Як вивозили дітей: відео

Порятунок родини з Нью-Йорка

Нещодавно "Білі Янголи" також евакуювали з Нью-Йорка багатодітну родину. Зокрема, матір та всіх її дітей: 19-річну Валентину, 14-річну Віку, близнючок Поліну та Ангеліну, яким по 5 років, чотирирічну Альону та найменшого – трирічного Богданчика. Влада підготувала для родини житло в Черкаській області.

Раніше "Білі янголи" вивезли з Авдіївки ще одну сім'ю. Двох діток, їхніх батьків та бабусю вмовляли виїхати аж пів року