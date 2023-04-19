Аналітики зазначають, що Зеленський перебував у напівоточеній Авдіївці. На трьох напрямках Зеленський був всього за 4 кілометри від лінії фронту.

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Аналітики підтвердили візит Зеленського в Авдіївку

OSINT-аналітики опублікували карту, на якій показали, де перебував український президент та де проходить лінія фронту.


Де був Зеленський в Авдіївці / Карта OSINT

Також аналітикам вдалося встановити точну геолокацію з місця, де Зеленський перебував в Авдіївці.

Аналітики підтвердили візит Зеленського в Авдіївку / Фото OSINT

Де Зеленський був в Авдіївці: показуємо на карті

В Авдіївці глава держави заслухав доповідь командувача оперативно-тактичного угруповання "Донецьк" щодо ситуації в районі його відповідальності.

Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями морської піхоти, десантно-штурмових, механізованих та артилерійських підрозділів.

Крім того, президент нагородив захисників України. У відповідь військові подарували главі держави військовий коїн, шеврон і дошку із символікою 110-ї окремої механізованої бригади.

Що більше, у середу, 19 квітня, Зеленський відвідав Волинь, зокрема кордон України з Білоруссю та Польщею. Президент подякував нашим прикордонникам за захист державного кордону.

Поки Зеленський перебуває біля лінії фронту, Путін ховається за сотні кілометрів

  • Кремлівський диктатор Владімір Путін 18 квітня буцімто відвідав окуповані території в Херсонській та Луганській областях. Однак справжніх доказів того, що диктатор був в Україні, пропагандисти не показують.
  • Цікаво те, що кремлівські пропагандисти вирізали з відео конфуз, на якому Путін обмовився про Великдень. Кремлівський диктатор говорив про Великдень у майбутньому часі, що дозволяє припустити, що запис був зроблений до 18 квітня.
  • Крім того, чимало запитань викликає маршрут диктатора.
  • Якщо допустити, що Путін таки був на окупованих територіях, то лінія фронту від диктатора проходила за 130 кілометрів.