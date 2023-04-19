Аналитики отмечают, что Зеленский находился в полуокруженной Авдеевке. На трех направлениях Зеленский был всего в 4 километрах от линии фронта.
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Аналитики подтвердили визит Зеленского в Авдеевку
OSINT-аналитики опубликовали карту, на которой показали, где находился украинский президент и где проходит линия фронта.
Где был Зеленский в Авдеевке?
Также аналитикам удалось установить точную геолокацию с места, где Зеленский находился в Авдеевке.
Аналитики подтвердили визит Зеленского в Авдеевку / Фото OSINT
Где Зеленский был в Авдеевке: показываем на карте
В Авдеевке глава государства заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировки "Донецк" о ситуации в районе его ответственности.
Зеленский пообщался с военнослужащими морской пехоты, десантно-штурмовых, механизированных и артиллерийских подразделений.
Кроме того, президент наградил защитников Украины. В ответ военные подарили главе государства военный коин, шеврон и доску с символикой 110-й отдельной механизированной бригады.
Более того, в среду, 19 апреля, Зеленский посетил Волынь, в частности границу Украины с Беларусью и Польшей. Президент поблагодарил наших пограничников за защиту государственной границы.
Пока Зеленский находится у линии фронта, Путин прячется за сотни километров
- Кремлевский диктатор Владимир Путин 18 апреля якобы посетил оккупированные территории в Херсонской и Луганской областях. Однако подлинных доказательств того, что диктатор был в Украине, пропагандисты не показывают.
- Интересно, что кремлевские пропагандисты вырезали из видео конфуз, на котором Путин оговорился о Пасхе. Кремлевский диктатор говорил о Пасхе в будущем времени, что позволяет предположить, что запись была сделана до 18 апреля.
- Кроме того, много вопросов вызывает маршрут диктатора.
- Если допустить, что Путин был на оккупированных территориях, то линия фронта от диктатора проходила в 130 километрах.