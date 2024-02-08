В вечернем обращении 8 февраля президент отметил, что нужна перезагрузка. По словам Зеленского, военные понимают, какие решения сейчас нужны.

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Зеленский об изменениях в ВСУ

Владимир Зеленский 8 февраля записал вечернее обращение, в котором объяснил, почему принял решение об отставке Валерия Залужного. Он акцентировал, что это нужные сейчас решения.

Это не о фамилиях. И тем более не о политике. Это о системе нашей армии, о менеджменте в Вооруженных Силах Украины и о привлечении опыта боевых командиров этой войны. Каждый солдат, каждый сержант и каждый офицер, который видит фронт, понимает, какие решения нужны,

– сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что нужна существенно большая технологичность действий армии и перезагрузка генералитета. По его словам, штабы всех уровней должны знать и чувствовать фронт так же как солдаты на "нуле".

Зеленский отметил, что нужен другой подход, в частности, к ротациям и управлению фронтом, а также – другой подход к мобилизации и рекрутингу. С 8 февраля к руководству Вооруженными Силами Украины приступает новая управленческая команда.

Изменения в Вооруженных Силах